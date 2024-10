Vernon Davis, estrela que virou ator da NFL, elogia a estreia de Travis Kelce em ‘Grotesquerie’

TMZSports. com

Vernon Davis diz Travis Kelce não parecia um peixe fora d’água em sua estreia em “Grotesquerie”… na verdade, o ex-astro da NFL que agora é ator diz que o tight end do Chiefs “parecia natural para mim!”

O ex-SF 49er elogiou Kelce enquanto conversava com Harvey dar Babcock no “TMZ Live” na quinta-feira – cerca de 24 horas depois de Travis mostrar seu talento de atuação no Ryan MurphyO novo programa FX de.