Victor Boniface, do Leverkusen, envolvido em acidente de carro

Victor Boniface marcou sete vezes pelo Bayer Leverkusen nesta temporada. Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen via Getty Images)

O atacante do Bayer Leverkusen, Victor Boniface, se envolveu em um acidente de carro após a vitória do clube por 2 x 1 sobre o Eintracht Frankfurt, informou a mídia alemã neste domingo.

Boniface, que marcou a vitória aos 72 minutos na partida de sábado, compartilhou no domingo fotos e um vídeo de um carro destruído em postagens já excluídas no Instagram, bem como o que parecia ser uma foto de sua mão coberta de sangue.

Uma fonte do clube disse à Reuters que Boniface estava bem após o incidente.

O tablóide alemão Bild informou que o internacional nigeriano era passageiro do carro a caminho do aeroporto de Frankfurt e sofreu ferimentos leves nas mãos antes de ser levado ao hospital.

Em uma postagem no X, Bonifácio escreveu: “Deus é o maior”.

O site da polícia estadual de Hessen disse que o acidente ocorreu na manhã de domingo.

“Um jovem de 28 anos dirigia uma Mercedes no meio de três faixas no sentido Frankfurt quando, segundo seu próprio relato, perdeu o controle do veículo por cansaço e colidiu lateralmente com um caminhão que trafegava no faixa da direita ao lado da Mercedes”, disse o relatório.

A agência administrativa de Leverkusen e Boniface não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail pela Reuters.

Boniface, de 23 anos, marcou sete gols em 10 partidas pelo Leverkusen em todas as competições desta temporada.

O campeão alemão Leverkusen, que está em quarto lugar na classificação da Bundesliga com 14 pontos em sete jogos, enfrenta os franceses do Brest pela Liga dos Campeões na quarta-feira.