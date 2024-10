Victor Wembanyama mostra calçados peludos na estreia do Spurs em casa

Victor Wembanyama está comemorando sua temporada de Estreante do Ano com calçados peludos.

O centro do San Antonio Spurs trouxe uma edição de jogador do Nike Hustle GT apelidada de “Wookiee do Ano” para a estreia do time em casa no sábado, contra o Houston Rockets.

Os chutes são uma homenagem aos “Wookiees”, a espécie de animais altos e peludos da série “Star Wars” – o mais famoso deles é Chewbacca.

Wembayama disse em um episódio de junho de 2023 do podcast “The Old Man and the Three” que “Star Wars” era seu filme favorito.

Ele classificou “A Vingança dos Sith” como seu filme favorito da série, seguido por “Ataque dos Clones” e “O Império Contra-Ataca”. Em maio, ele listou seus cinco titulares de Star Wars, com Chewbacca no centro e Yoda como armador.

Wembanyama teve média de 21,4 pontos, 10,6 rebotes e 3,6 bloqueios em sua temporada de estreia, tornando-se o sexto vencedor unânime de Estreante do Ano.

Mas ele teve dificuldades em seu primeiro jogo da temporada na quinta-feira, contra o Dallas Mavericks. Wembanyama fez 17 pontos e nove rebotes em 27,8% dos arremessos.