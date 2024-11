Vídeo: Abdulrashid Sadulaev elimina David Taylor na batalha pelos medalhistas de ouro olímpicos

Abdulrashid Sadulaev lembrou ao mundo o quão bom ele é durante a rodada de abertura do Campeonato Mundial Sênior, na quarta-feira.

O jovem de 28 anos do Daguestão, que conquistou duas medalhas de ouro olímpicas, obteve um desempenho dominante sobre o americano David Taylor em uma das lutas de luta livre mais esperadas da história recente. Sadulaev obteve uma vitória por 7 a 0 ao passar para a próxima rodada do torneio, ao mesmo tempo que adicionou outra lenda olímpica ao seu currículo depois que Taylor ganhou o ouro para os Estados Unidos nos jogos de 2020.

A luta aconteceu na categoria de 92kg – uma categoria de peso que não existe nas Olimpíadas – com Taylor subindo de seu peso habitual de 86kg e Sadulaev caindo depois de dominar a divisão de 97kg nos últimos anos.

Uma tentativa de queda precoce de Taylor levou ao primeiro placar da partida, com Sadulaev se esparramando e invertendo posições para conquistar dois pontos rápidos. Outra queda, ficando para trás, Sadulaev marcou mais dois pontos ao fazer 4 a 0 no final do primeiro período.

O segundo período foi praticamente o mesmo, com Sadulaev marcando um ponto em uma eliminatória – forçando Taylor para fora do tatame – e depois outra reversão para os dois pontos finais da partida. O placar final terminou em 7 a 0 com Sadulaev fazendo uma grande declaração com sua vitória sobre Taylor.

A tão esperada partida aconteceu depois que Sadulaev foi forçado a ficar de fora das Olimpíadas de 2024 como um atleta russo que não foi autorizado a competir nos jogos de Paris depois que seu país natal invadiu a Ucrânia. Embora muitos russos acabassem competindo por diferentes países ou aparecendo como atletas neutros, Sadulaev foi um dos poucos lutadores que não foram autorizados a competir.

O desempenho de Sadulaev também marcou seu retorno à coluna das vitórias depois que sua participação no Campeonato Mundial de 2023 terminou em decepção quando ele sofreu uma lesão e, finalmente, uma derrota para Akhmed Tazhudinov na final até 97kg. Tazhudinov acabou ganhando o ouro nas Olimpíadas de 2024 com um desempenho desigual em campo, incluindo uma vitória sobre o americano Kyle Snyder, que conquistou a medalha de ouro em 2016.

Com a vitória, Sadulaev voltou ao topo do ranking ao apresentar um argumento convincente de que pode ser o melhor lutador de toda a geração.

Quanto a Taylor, ele sofre uma derrota depois de perder as Olimpíadas de 2024, após uma derrota frustrante para Aaron Brooks, ex-aluno da Penn State, durante as seletivas olímpicas dos EUA. Brooks conquistou a medalha de bronze na ausência de Taylor.