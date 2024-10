Vídeo: Alex Pereira mostra corte brusco de peso para luta no UFC 307 contra Khalil Rountree

Alex Pereira defendeu seu cinturão dos meio-pesados ​​do UFC com uma dura vitória por nocaute técnico sobre Khalil Rountree no início deste mês em Salt Lake City, e ganhar peso para a luta pelo título exigiu horas de suor e trabalho duro.

“Poatan”, ex-campeão dos médios do UFC, postou um vídeo em seu canal no YouTube mostrando os bastidores dos últimos dias de redução de peso da luta, e depois subindo para 228,2 libras na chegada ao Delta Center.

O vídeo mostra Pereira pintando o rosto antes do confronto final e relaxando no dia da luta, assistindo seu companheiro Cesar Almeida garantir sua segunda vitória no UFC no mesmo card, derrotando Ihor Potieria por decisão, e sua comemoração pós-luta.

Confira o vídeo abaixo.