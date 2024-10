Vídeo: Ben Whittaker e Liam Cameron caem da corda superior e saem do ringue, luta interrompida devido a lesão

Ben Whittaker deixou a arena em uma cadeira de rodas após sofrer uma lesão na perna ao cair do ringue junto com o oponente Liam Cameron durante uma troca violenta na eliminatória de Dmitry Bivol x Artur Beterbiev no sábado.

O incidente aconteceu quando Cameron e Whittaker recuavam em direção às cordas no final do round. Quando os lutadores atingiram as cordas, ambos tombaram em uma cena dramática enquanto a multidão em Riad, na Arábia Saudita, se levantava.

Os lutadores caíram na lateral do ringue após passarem pelas cordas, mas enquanto os dois atletas permaneceram caídos momentaneamente, ficou claro que Whittaker levou a pior. Ao se levantar, Whittaker estava apoiando sua perna ao voltar ao ringue para receber atendimento médico.

Não demorou muito para que Whittaker tivesse o sapato removido e seus treinadores verificassem sua perna e a luta fosse interrompida quando ficou claro que o altamente elogiado prospecto britânico não seria capaz de continuar.

Com a luta interrompida por lesão, os placares foram reunidos para dar uma decisão, mas mesmo isso acabou gerando polêmica.

As pontuações finais foram 58-57 para Whittaker, 58-57 para Cameron e 58-58 com a luta sendo declarada empate dividido.

Um abatido Cameron deixou o ringue depois de acreditar que fez o suficiente no início da luta para merecer a vitória, com a equipe de transmissão maravilhada com seu desempenho enquanto admitia que Whittaker estava tendo uma noite difícil no escritório.

No final nada disso importa, a luta empatou dividida e Whittaker precisou de atendimento médico após cair do ringue.

Parece que esses dois estão caminhando para uma revanche no futuro, quando Whittaker estiver saudável o suficiente para competir novamente.