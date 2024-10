Vídeo: CM Punk sobrevive ao suplex brutal na mesa para vencer uma partida sangrenta na WWE

CM Punk continua a provar porque o wrestling profissional sempre foi sua melhor profissão.

O duas vezes veterano do UFC, que retornou à WWE no ano passado após um êxodo de 10 anos da promoção, travou uma luta brutal e sangrenta no sábado que o incluiu sendo suplexado em uma mesa do lado de fora do ringue.

A luta Hell in a Cell – uma gaiola que circunda o ringue com um teto no topo – viu Punk terminar sua rivalidade de longa data com Drew McIntyre depois de ir e voltar nos últimos meses. Enquanto a WWE tenta evitar muito derramamento de sangue atualmente, tanto Punk quanto McIntyre foram cobertos no final desta partida.

O caso selvagem viu os dois artistas se envolverem em algumas façanhas físicas selvagens enquanto se esmurravam com escadas de aço, chaves inglesas e até mesmo uma caixa de ferramentas em determinado momento.

O final da luta veio depois que Punk enrolou uma corrente em volta do joelho e acertou seu movimento final denominado GTS (vá dormir) para encerrar a partida.

Depois disso, Punk saiu do ringue aos tropeços, com a equipe médica correndo para verificar os dois artistas após a luta cansativa.

O retorno de Punk à WWE foi interrompido depois que ele se machucou em uma partida em janeiro, mas mesmo durante sua recuperação, ele continuou a aparecer na televisão e realmente montou sua rivalidade com McIntyre antes de ser liberado para retornar.

Embora a luta não tenha funcionado muito bem para ele, Punk continua a ter sucesso no ringue de luta livre mesmo quando se aproxima de seu aniversário de 46 anos, em outubro.