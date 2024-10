Vídeo da pesagem do UFC 307 – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC 307, todos os 24 lutadores do card de luta do UFC de sábado sobem na balança na noite de sexta-feira em Salt Lake City. Assista à transmissão ao vivo da pesagem oficial do MMA Fighting acima.

O campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira e Khalil Rountree Jr. se enfrentam na luta principal e não podem pesar mais de 90 quilos, limite máximo para uma luta pelo título dos meio-pesados.

O vídeo oficial da pesagem do UFC 307 começa às 11h ET, e o vídeo está acima.

A pesagem cerimonial do UFC 307 será às 18h horário do leste dos EUA.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 307.

Cartão principal (ESPN + às 22h ET)

Alex Pereira () x Khalil Rountree Jr.

Raquel Pennington (135) vs. Julianna Peña (134,5)

José Aldo x Mário Bautista (136)

Ketlen Vieira x Kayla Harrison (136)

Roman Dolidze (185,5) x Kevin Holland (185,5)

Card Preliminar (ESPNEWS/ESPN+ às 20h ET)

Stephen Thompson (171) x Joaquin Buckley (170,5)

Marina Rodríguez (115,5) vs. Jasmim Lucindo (116)

César Almeida vs. Ihor Potéria (185,5)

Austin Hubbard (156) x Alexander Hernandez (156)

Primeiras preliminares (ESPN + às 18h30 horário do leste dos EUA)

Ryan Spann (205,5) x Ovince Saint Preux ()

Carla Esparza (115.5) vs. Tecia Pennington (115)

Tribunal McGee (170) vs.