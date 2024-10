Vídeo da pesagem do UFC 308 – MMA Fighting

Na pesagem do UFC 308, todos os 26 lutadores do card de sábado do UFC sobem na balança na manhã de sexta-feira em Abu Dhabi. Assista à transmissão ao vivo da pesagem oficial do MMA Fighting acima.

O campeão peso pena do UFC Ilia Topuria e o campeão do “BMF” Max Holloway se enfrentam na luta principal e não podem pesar mais de 145 quilos, limite máximo para uma luta pelo título dos penas.

A pesagem oficial do UFC 308 será sexta-feira à 1h ET.

A pesagem cerimonial do UFC 308 será sexta-feira às 10h ET.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 308.

Cartão principal (ESPN + PPV às 14h ET)

Ilia Topuria vs. Max Holloway

Robert Whittaker x Khamzat Chimaev

Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakić

Leron Murphy vs. Dan Ige

Shara Magomedov vs. Armen Petrosyan

Preliminares (ESPN + às 10h ET)

Ibo Aslam vs. Rafael Cerqueira

Geoff Neal vs. Rafael dos Anjos

Mateusz Rebecki vs. Myktybek Orolbai

Abus Magomedov vs. Bruna Ferreira

Kennedy Nzechukwu x Chris Barnett

Farid Basharat vs. Victor Hugo

Ismail Naurdiev x Bruno Silva

Rinat Fakhretdinov vs. CarlosLeal