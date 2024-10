Vídeo de pesagem da Batalha dos Gigantes da PFL

Assista ao vídeo da pesagem da Batalha dos Gigantes do PFL na manhã de sexta-feira para o próximo card pay-per-view do PFL em Riade, Arábia Saudita.

Na luta principal de sábado, Francis Ngannou e Renan Ferreira não devem pesar mais que 265 quilos para a disputa pelo título dos pesos pesados. Ngannou faz sua estreia no PFL no evento.

Larissa Pacheco e Cris Cyborg não podem pesar mais que 145 quilos para a luta pelo título dos penas.

A pesagem cerimonial da Batalha dos Gigantes da PFL começa às 11h30 horário do leste dos EUA.





Confira os resultados da pesagem do PFL Battle of the Giants abaixo.

Cartão principal (ESPN + às 16h ET)

Francis Ngannou (256,8) vs. Renan Ferreira (261,5)

Larissa Pacheco (144,5) x Cris Cyborg (144,1)

Johnny Eblen (184,7) x Fabian Edwards (184,9)

Husein Kadimagomaev (146) vs. Zafar Mohsen (145,8)

AJ McKee (155,8) x Paul Hughes (155,8)

Cartão preliminar (ESPN + às 13h30 horário do leste dos EUA)

Raufeon Stots (135.8) vs. Marcos Breno (136)

Makkasharip Zaynukov (153,6) x Dedrek Sanders (154,9)

Ibragim Ibragimov (145,5) vs. Nacho Campos (145,9)

Tariq Ismail (145,1) vs. Taha Bendaoud (145,5)