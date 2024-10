Vídeo do BKFC Espanha: Oscar Willis para Ben Davis após 4 knockdowns na batalha de membros da mídia

Oscar Willis – o homem responsável por administrar o site The Mac Life de Conor McGregor – marcou uma finalização enfática no primeiro round sobre o colega da mídia Ben Davis em uma luta de peso leve no BKFC Espanha no sábado.

Willis saiu agressivo ao lançar socos fortes e pesados ​​em Davis em todas as trocas. Ele finalmente marcou quatro knockdowns com o árbitro Bryan Miner finalmente vendo o suficiente para interromper a disputa aos 1:57 do primeiro round, com Willis conquistando a vitória por nocaute técnico.

A briga violenta viu Willis e Davis saírem de trás do teclado e lutarem no ringue no que acabou sendo um caso divertido enquanto durou.

Desde o início, Willis não demonstrou medo de entrar no bolso com Willis enquanto ele continuava jogando bombas com velocidade e precisão. Davis fez o possível para não ficar sobrecarregado, mas simplesmente não conseguiu evitar o poder vindo de Willis enquanto eles continuavam trocando socos.

A cada knockdown, Davis continuava se levantando, mas estava claramente ficando abalado com o dano causado.

Davis, que trabalha na equipe de transmissão do Misfits Boxing da KSI, bateu a contagem de 10 no terceiro knockdown depois que parecia que ele balançou a cabeça, o que fez a equipe de comentários se perguntar se ele estava dispensando a luta. Em vez disso, Davis se levantou para continuar a luta, mas só conseguiu aguentar mais alguns segundos antes de Willis desferir outro golpe esmagador.

Quando o porta-voz de Davis voou, ele caiu novamente na tela e, desta vez, quando se levantou, o árbitro não permitiu que ele continuasse.

Assim que a luta foi interrompida, McGregor correu para o ringue e ergueu os braços de ambos os lutadores para comemorar o trabalho bem executado enquanto os membros da mídia iam para a batalha no ringue.