Vídeo do dia da mídia do UFC 307

O vídeo do Media Day do UFC 307 contará com muitas das principais estrelas do evento de sábado em Salt Lake City.

O media day do UFC 307 está previsto para começar por volta das 13h15 horário do leste dos EUA.

A programação provisória do Media Day do UFC 307 é a seguinte:

13h15 horário do leste dos EUA: Kevin Holland

13h30: Raquel Pennington

13h45

14h15: Joaquin Buckley

15h: Kayla Harrison

15h30: Khalil Rountree Jr.

15h45: Julianna Pena

16h: José Aldo

16h15: Alex Pereira

16h30: Ketlen Vieira

16h45: Raquel Pennington

17h: Roman Dolidze

17h15: Stephen Thompson

17h30: Carla Esparza