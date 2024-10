Vídeo do UFC 307: Joaquin Buckley nocauteia Stephen Thompson com nocaute brutal e chama Kamaru Usman

Joaquin Buckley aproveitou ao máximo seu momento no UFC 307.

O sempre franco contendor dos meio-médios cuidou dos negócios no octógono depois de desferir um nocaute violento com um soco em Stephen “Wonderboy” Thompson no meio do terceiro round. Foi uma finalização impressionante depois que Buckley lutou em pé contra o astuto Thompson, mas bastou um grande chute para mudar tudo.

O final veio aos 2:17 do terceiro round e após sua última vitória, Buckley voltou sua atenção para um ex-campeão dos meio-médios que ainda precisa de luta no momento.

“Estamos apenas bloqueando o barulho, todas as distrações e indo para o trabalho”, disse Buckley após sua vitória. “Estamos vindo para esse trono. Sinto que preciso lutar mais um antes de lutar pelo cinturão. Eu amo Belal [Muhammad]vou deixar você cuidar disso com Shavkat [Rakhmonov]

“[Kamaru] Usman, venha aqui para o octógono. Todo mundo quer ver essa luta. Vamos. Vou comparar meu recorde de 5 a 0 com o seu [three straight losses] e vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar.”

Depois de ter sido criticado por criticar Conor McGregor após sua vitória anterior, Buckley recebeu muitos elogios pedindo este confronto com Usman fora de ação desde outubro de 2023 e buscando voltar à disputa pelo título.

Quanto à luta em si, demorou menos de 30 segundos para Buckley entrar e derrubar Thompson na tela. O plano de jogo não surpreendeu Thompson, que rapidamente se esforçou para se levantar, mas ainda estava lidando com muita pressão de Buckley.

Enquanto Buckley continuava avançando, Thompson agia como um atirador de fora com a mão direita que começava a acertar em quase todas as trocas. O contra-ataque de Thompson dava a Buckley todos os tipos de problemas sempre que ele avançava sem realmente preparar nada.

O maior sucesso de Buckley veio de tornar a luta feia quando ele bateu na cara de Thompson, deu socos em grupo e depois procurou a queda. Mesmo quando ele levou a luta até a tela, Buckley simplesmente não conseguiu segurar Thompson enquanto o duas vezes desafiante ao título dos meio-médios se libertava consistentemente para se levantar.

Faltando cinco minutos para o final, Buckley começou a lançar bombas apenas tentando dominar Thompson, mas o atacante veterano evitou sofrer muitos danos. Mas Buckley reconheceu onde estava encontrando sua vaga, então simplesmente jogou a rebatida técnica pela porta e foi caçar talentos.

Foi então que Buckley correu na frente e desarrolhou a terrível mão direita que atingiu Thompson e o fez desabar na tela. O árbitro imediatamente interveio para interromper a luta, com Thompson cambaleando muito ao tentar se levantar.

Foi uma exibição impressionante para Buckley, que venceu sua quinta luta consecutiva desde que passou para o peso meio-médio. Talvez Usman acabe sendo seu próximo teste, com Buckley tentando se colocar na disputa pelo título mais cedo ou mais tarde.