Vídeo: Georges St-Pierre e Jon Jones aparecem no trailer da próxima série dramática da Netflix, ‘The Cage’

Georges St-Pierre está voltando às suas telas.

Na sexta-feira, a Netflix lançou um trailer de sua próxima série dramática de MMA, A gaiolaque apresenta a lenda do UFC St-Pierre, bem como as estrelas atuais Jon Jones e Ciryl Gane.

Veja o vídeo abaixo.

Estou emocionado por finalmente compartilhar com vocês um projeto no qual estamos trabalhando apaixonadamente com uma equipe incrivelmente talentosa! Colocamos nossos corações e almas nisso, e está quase na hora de revelá-lo ao mundo! Fique atento!!! pic.twitter.com/GlssKRtZUM -Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) 11 de outubro de 2024

O show é estrelado por Melvin Boomer como “Taylor”, um talentoso lutador francês que almeja fazer sucesso no mundo das lutas em jaulas, com sonhos de eventualmente competir pelo UFC. Ele enfrenta momentos difíceis em seu caminho para o topo, incluindo ter que lidar com um rival perigoso.

Além de dar uma olhada no octógono mundialmente famoso, as promoções do KSW da Polônia e do Ares FC da França também são apresentadas no clipe de pré-visualização.

St-Pierre é visto tendo um encontro inspirador com Taylor, Gane interrompe uma briga antes da luta e Jones faz a narração enquanto segura o protagonista.

A gaiola estreia em 8 de novembro e vai ao ar exclusivamente na Netflix.