Vídeo: Justin Gaethje amassado pelo treinador durante desafio de tiro corporal no treinamento

Justin Gaethje já foi derrubado duas vezes este ano.

Em abril, Gaethje colocou seu título “BMF” em jogo contra Max Holloway no UFC 300. Depois de uma guerra de idas e vindas por cinco rounds, Gaethje atendeu ao chamado de Holloway para lutar nos 10 segundos finais, só para então ser brutalmente plantado no rosto pouco antes do final da luta.

E agora ele foi descartado novamente.

Na quarta-feira, Gaethje compartilhou imagens de treinamento em sua conta do Instagram, mostrando-o enfrentando um adversário com tiro no corpo com seu treinador. Depois de algumas rodadas de golpes de ida e volta de cada homem, foi o ex-campeão interino dos leves do UFC que foi atingido com um forte golpe no corpo.

Depois de se dobrar e cair no chão, Gaethje grunhe de óbvio desconforto, enquanto seu técnico Trevor Whittman ri e comemora o resultado inesperado.

Gaethje não luta desde o UFC 300, dizendo que queria levar seis meses para que seu corpo se recuperasse do nocaute e lembrando que outro como esse significaria o fim de sua carreira.