Vídeo: Raquel Pennington e Julianna Pena se encaram durante tenso confronto no UFC 307

Foi uma história de dois confrontos que encerraram a coletiva de imprensa pré-luta do UFC 307. Os lutadores do evento principal permaneceram estóicos enquanto os competidores do co-evento principal podiam cortar vidro com os olhares que trocavam.

O campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, não demonstrou emoção ao ficar cara a cara com o improvável desafiante Khalil Rountree Jr. Pereira parecia tão intimidador como sempre, mas não foi muito agressivo durante o confronto, enquanto Rountree apenas continuou olhando para frente enquanto se preparava para a maior oportunidade de sua carreira.

Isso foi muito diferente do co-evento principal, onde Raquel Pennington e Julianna Peña se encararam durante um momento tenso com o casamenteiro Sean Shelby de olho nas coisas.

Nada foi dito durante o confronto, mas o olhar de cada lutador valeu mais que mil palavras.

Para Pennington, o confronto serve como o culminar de uma luta que ela deseja há 11 anos, depois de contar com Pena como uma de suas companheiras de quarto na 18ª temporada do The Ultimate Fighter. Quanto a Pena, ela espera recuperar o título que perdeu em seu último. aparição em 2022, quando sofreu uma derrota unilateral para Amanda Nunes.