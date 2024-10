Vídeo: Robert Whittaker e Khamzat Chimaev trocam olhares gelados no confronto antes do UFC 308

Robert Whittaker e Khamzat Chimaev esperam por isso há muito tempo.

Os contendores dos médios estavam com intensidade máxima no confronto antes da luta no co-evento principal de sábado, no UFC 308, em Abu Dhabi. Na pesagem cerimonial de sexta-feira, Whittaker e Chimaev lançaram um olhar gelado depois de subirem na balança, nenhum dos dois se permitindo mover um centímetro ou mesmo piscar.

Assista ao confronto abaixo.

Os dois se mantiveram firmes por algum tempo antes de se separarem e finalmente abrirem um sorriso. A expectativa para o confronto é compreensível dadas as possíveis implicações na luta pelo título e o fato de Whittaker e Chimaev terem lutado anteriormente em Riad, na Arábia Saudita, em junho passado, quando uma doença de Chimaev forçou o adiamento da luta.

Em vez disso, Whittaker derrotou o substituto de última hora, Ikram Aliskerov. O ex-campeão dos médios busca a terceira vitória consecutiva para garantir mais uma chance pelo ouro no campeonato.

Depois, os dois lutadores foram breves em seus comentários pós-confronto.

“Vejo vocês amanhã, pessoal”, disse Chimaev. “Não tenho nada a dizer.”

“Venho para a guerra amanhã à noite”, disse Whittaker. “Estou vindo para tudo. Espero que vocês gostem.”

Os headliners Ilia Topuria e Max Holloway não foram tão agressivos em seu confronto, mas Topuria tinha muito a dizer a Holloway enquanto falava com ele por vários segundos, com Holloway apenas balançando a cabeça.

Holloway parece se tornar apenas o segundo bicampeão peso pena na história do UFC (junto com José Aldo). Como os co-headliners, nem Holloway nem Topuria estavam interessados ​​em divulgar qualquer conversa fiada adicional.

“Chega de conversa, lute amanhã”, disse Holloway. “Vamos, sintonize.”

“Amanhã à noite, mais uma vez, vocês verão porque sou o melhor lutador do mundo”, disse Topuria.

Topuria parte para sua primeira defesa de campeonato no sábado, após um nocaute retumbante sobre Alexander Volkanovski para conquistar o título no UFC 298 em fevereiro passado.