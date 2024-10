Tele é uma área tranquila no centro de Colina Federal foi recentemente atingido por um ataque violento de um homem vestindo a camisa número 8 do Baltimore Ravens contra duas pessoas que ostentavam as cores da camisa do Washington Commanders em seus corpos.

A filmagem foi carregada em Domingopouco depois Baltimore derrotado Washington 30-23, e o vídeo não mostra nenhum argumento anterior, pois o Corvos fã vai direto para as outras duas pessoas.

Vídeo viral: torcedor dos Ravens bate impiedosamente em duas pessoas com a camisa do Commanders

Depois de várias horas sem conseguir identificar o agressor, que nunca escondeu o rosto, a polícia reconheceu não ter recebido qualquer denúncia do ataque, embora tenha sido noticiado nas redes sociais que a pessoa que usava o Corvos camisa foi nomeada João Callis.

O vídeo, que dura apenas 20 segundos, foi visto por milhões de pessoas em poucos instantes e mostra que a ação aconteceu perto Rua do Mercado Cruzado e o atacante vestia a camisa do astro Lamar Jackson.

O torcedor da casa atacou impiedosamente os outros dois Apoiadores dos comandantes chutando, socando e empurrando-os contra a parede. Assim que o ataque foi concluído, ele gritou: “Eu não estou perdendo.”