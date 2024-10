Vikings ativarão TJ Hockenson para o jogo da semana 9 contra Colts

LOS ANGELES – O Minnesota Vikings decidiu manter o tight end TJ Hockenson fora do jogo de quinta-feira à noite contra o Los Angeles Rams, disse o time.

Mas os Vikings planejam ativá-lo na sexta-feira para seu elenco de 53 jogadores e tê-lo disponível para o jogo da semana 9 contra o Indianapolis Colts no Sunday Night Football.

Hockenson não joga desde que rompeu o ACL e o MCL no joelho direito em um jogo em 24 de dezembro contra o Detroit Lions. Ele passou o campo de treinamento e toda a temporada regular até agora na lista de incapazes físicos de desempenho (PUP).

Os Vikings abriram sua janela de 21 dias para retomar os treinos em 4 de outubro, data marcada para lhes dar flexibilidade esta semana caso decidissem que ele ainda não estava pronto para jogar. A janela expira na sexta-feira, momento em que os Vikings devem ativá-lo ou perdê-lo nesta temporada.

Falando aos repórteres na semana passada, Hockenson disse que estaria pronto para jogar sempre que o time o ativasse.

“Está curado”, disse Hockenson sobre o joelho. “Está mais forte do que nunca, desde os testes quando eu estava saudável no ano passado até os testes agora. base terrestre era. Estou maior, mais forte e mais rápido do que nunca e agora estou pronto para ir lá e jogar bola.”

Hockenson tem sido uma presença constante no ataque dos Vikings desde que eles o adquiriram dos Leões no prazo final de negociação de 2022. A partir desse ponto, em 25 jogos na carreira com o time até sua lesão, Hockenson pegou mais passes (155) do que qualquer tight end na NFL, para o segundo maior número de jardas (1.479).

Em sua ausência, os Vikings confiaram principalmente nos reservas Johnny Mundt e Josh Oliver, cada um dos quais registrou uma recepção para touchdown nesta temporada. Mas o técnico Kevin O’Connell realinhou o ataque na ausência de Hockenson e, durante sete semanas, os Vikings marcaram em média quatro alvos por jogo para tight ends – o segundo menor número na NFL.

Entrando no jogo de quinta à noite, Mundt e Oliver combinaram 18 recepções para 125 jardas nesta temporada.