Vinícius Júnior e Real Madrid não receberão Bola de Ouro

Vinícius Júnior e seus companheiros do Real Madrid não viajaram a Paris para a cerimônia da Bola de Ouro na segunda-feira, depois que o time recebeu a notícia de que o meio-campista Rodri, do Manchester City, receberá o prêmio, disseram fontes à ESPN.

Vinícius, de 24 anos, era um dos principais candidatos ao prêmio masculino de 2024, depois de levar o Real Madrid à dobradinha da LaLiga e da Liga dos Campeões na temporada passada.

Fontes disseram à ESPN que o internacional brasileiro e seus companheiros indicados ao Real Madrid – Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Federico Valverde, bem como Andriy Lunin, indicado para melhor goleiro, Arda Güler, indicado ao Troféu Kopa, e Carlo Ancelotti, nomeado para melhor treinador, não participaria no evento, organizado pela revista France Football, em colaboração com a UEFA.

Uma fonte do Real Madrid disse que o clube considera “injusto” e “uma vergonha” que Vinícius não ganhe o prêmio. Não comparecer à cerimônia é um protesto em forma de boicote ao que outra fonte do clube considera “um roubo histórico”.

Vinícius marcou 15 gols na LaLiga na temporada passada, além de seis na Liga dos Campeões, incluindo na vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique na semifinal e na final contra o Borussia Dortmund.

A sensação em Madrid nas últimas semanas era de que o avançado provavelmente ganharia o prémio.

“Acho que ele vai vencer”, disse Ancelotti na semana passada.

Vinícius teria sido o primeiro brasileiro a ganhar a Bola de Ouro masculina desde Kaká em 2007.

A Bola de Ouro de 2023 foi ganha por Lionel Messi – a sua oitava – enquanto em 2022, Karim Benzema, do Real Madrid, recebeu o prémio.

Vinícius marcou três gols no segundo tempo na reviravolta do Real Madrid por 5 a 2 na Liga dos Campeões contra o Dortmund na semana passada, antes de participar de uma decepcionante derrota por 4 a 0 para o Barcelona no Clássico no sábado.

No verão, ele marcou duas vezes pelo Brasil na Copa América – ambos os gols na vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai – mas teve dificuldades no torneio como um todo, já que foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final.

Rodri foi uma figura chave no título da Premier League do City em 2023-24 e depois estrelou pela Espanha na campanha para a vitória na Euro 2024.