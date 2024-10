Virgil van Dijk coloca futuro do Liverpool em espera até o final da temporada

Virgil van Dijk disse que deixará seu futuro no Liverpool em espera até o final da temporada e “aproveitará a jornada” da corrida pelo título da Premier League depois de ajudar a equipe de Arne Slot a empatar em 2 x 2 com o Arsenal, nos Emirados.

O Liverpool ficou a um ponto do atual campeão e líder da liga Manchester City, ao se recuperar duas vezes de um gol atrás para emergir com um ponto contra os Gunners.

Van Dijk, que escapou de um cartão amarelo por ter chutado Kai Havertz, do Arsenal, nos minutos iniciais, anulou o gol de Bukayo Saka aos nove minutos com um cabeceamento aos 17 minutos.

Mohamed Salah deu então um ponto ao Liverpool com um empate aos 81 minutos, depois de Mikel Merino ter restaurado a liderança do Arsenal momentos antes do intervalo.

Van Dijk, Salah e Trent Alexander-Arnold estão todos sem contrato em Anfield no final da temporada, e cada um ainda não assinou um novo contrato.

E falando após o jogo nos Emirados, Van Dijk disse que não tem pressa em negociar um novo contrato no clube.

“Estou muito calmo”, disse Van Dijk à Sky Sports. “Vamos ver o que acontece no final da temporada.

“Estou gostando do meu futebol, física e mentalmente. Continue aproveitando o jogo porque é um belo jogo que nós jogamos e eu jogo”.

O gol tardio de Salah garantiu que o Liverpool evitasse a segunda derrota no campeonato nesta temporada e os mantivesse perto do City, que enfrentará em Anfield no dia 1º de dezembro.

Van Dijk, vencedor do título com o Liverpool em 2019-20, disse que um ponto contra a equipe de Mikel Arteta é um bom resultado no contexto da corrida pelo título.

Virgil van Dijk marcou o primeiro gol do Liverpool contra o Arsenal. Imagens de Alex Pantling/Getty

“Escute, é um lugar muito difícil de vir”, disse ele.

“Eles criaram uma equipe sólida e dificultam a vida de todos. Voltar duas vezes é uma coisa boa, ganhamos o ponto e avançamos.

“Você joga aqui em Londres, eles têm o apoio dos torcedores e criaram um impulso. Você tem que estar pronto para lutar porque terá alguns momentos difíceis.

“Parece muito clichê, mas é melhor do que perder. Houve oportunidades para tentarmos vencer o jogo. O primeiro tempo foi difícil. Entramos bem no segundo tempo e pressionamos pelo empate.

“Acho que alguém me disse no ano passado que o Man City perdeu aqui e ganhou o campeonato. Estamos em outubro. Li tantas coisas que o Arsenal estará fora da corrida pelo título se perder.

“Estamos no negócio onde você pode estar no topo por uma semana e depois não. Estamos em outubro e vamos ver o que isso nos traz no final da temporada. Aproveite a viagem.”

O técnico do Liverpool, Slot, prestou homenagem aos seus jogadores por provarem sua resiliência e “energia” depois de conquistar um ponto, apesar de terem tido um dia de descanso a menos do que o Arsenal após o serviço na Liga dos Campeões no meio da semana.

“É agradável ver duas vezes atrás contra um time muito forte do Arsenal e conseguir um ponto”, disse Slot aos repórteres. “Jogo fora de casa na Europa, um dia a menos para se preparar e duas vezes atrás, com os torcedores tão barulhentos e voltando com tanta força – é muito agradável ter energia no segundo tempo.

“Você se pergunta: ‘Você consegue um resultado em um jogo difícil como este?’ Ver que podemos competir com um time tão forte do Arsenal em seu estádio é muito bom, mas não posso dizer aonde isso nos levará no final da temporada”.

O gol tardio de Salah, seu oitavo na liga até o momento nesta temporada, colocou-o empatado com a lenda do Liverpool, Robbie Fowler, com 163 gols na Premier League, ocupando o oitavo lugar na tabela de artilheiros de todos os tempos da liga.

O ex-atacante do Arsenal Thierry Henry está na sétima posição com 175 gols, e Slot disse que a maior qualidade de Salah é sua confiabilidade quando o time precisa que ele cumpra.

“Ele é [Salah] disponíveis, os melhores jogadores têm isso”, disse Slot. “Eles estão sempre disponíveis e aparecem, assim como na semana passada contra o Chelsea, quando ele apareceu com um gol e uma assistência.

“Para um grande clube como o Liverpool, você precisa desses jogadores que fazem a diferença e Mo é isso.

“Mas também devo dizer que Ibrahima Konaté também foi muito bom para nós hoje. Ele não recebe o reconhecimento que merece, mas está sempre perto do melhor em campo e hoje fez uma exibição muito boa.”