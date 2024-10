Virgil van Dijk, do Liverpool, confirma negociações de contrato em andamento

O zagueiro do Liverpool, Virgil van Dijk, disse que iniciou negociações sobre um novo acordo, mas insistiu que “não tem ideia” se permanecerá em Anfield na próxima temporada.

Há uma incerteza contínua sobre o futuro de um trio de jogadores-chave do Liverpool, já que os contratos de Van Dijk, Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah expiram no final deste mandato.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Van Dijk, 33 anos, confirmou que as negociações contratuais ocorreram, mas não comprometeu o seu futuro com o clube.

“Posso dizer que obviamente as discussões estão em andamento, mas não sei, veremos o que acontece no futuro”, disse ele.

“Meu foco total está no Liverpool, em querer vencer os jogos que estão à minha frente e nada mais. O que o futuro trará, não tenho ideia no momento. Só posso dizer que as discussões foram iniciadas e veremos .

“Sinto-me muito bem fisicamente, mentalmente e estou me divertindo. As discussões estão em andamento com as pessoas certas e quando chegar a hora de tomar uma decisão ou algo assim, acho que vocês [the media] saberá disso também.

“Mas agora o compromisso total e o foco estão no Liverpool e no sucesso nesta temporada. Então, veremos.”

Alexander-Arnold tem sido alvo de questões semelhantes em meio a ligações com o gigante espanhol Real Madrid. Esses relatórios levaram Slot a dizer que seus jogadores não se distraem com especulações sobre seu futuro.

“Acho que você subestima nossos jogadores. Esses jogadores estão acostumados a estar ligados diariamente a todos os principais clubes, tenham ou não contratos”, disse ele em entrevista coletiva na sexta-feira.

“Se você acha que eles estão perturbados por esse interesse, então você não faz justiça ao quão fortes eles são mentalmente. Isso faz parte do nosso trabalho. Isso faz parte deste mundo em que vivemos. Você apenas se concentra no que você tem pendência.

“Talvez se você tiver 17 ou 18 anos, isso possa ser difícil para você. Mas Trent ganhou o campeonato, ganhou a Liga dos Campeões; Virgil e Mo são iguais. Não acho que isso seja um problema para eles. jogar e é isso que vemos no momento porque eles estão jogando muito bem.”