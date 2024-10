Virgil van Dijk ‘zangado’ após primeiro cartão vermelho pela Holanda

Virgil van Dijk disse estar “zangado” com a decisão de lhe dar o primeiro de dois cartões amarelos, já que foi expulso pela primeira vez em sua carreira na Holanda, no empate de 1 x 1 da Liga das Nações com a Hungria, na sexta-feira.

O zagueiro do Liverpool recebeu dois cartões amarelos em três minutos no final do segundo tempo, o primeiro por dissidência e o segundo por falta que foi um cartão amarelo direto.

O primeiro cartão, por protestar depois de Donyell Malen ter sido derrubado ao avançar para a baliza com os holandeses a perder para os anfitriões por 1-0, deixou Van Dijk particularmente frustrado.

“[The red card] é uma chatice, não deveria ter acontecido. Mas estou especialmente irritado com o primeiro”, disse Van Dijk à ESPN Holanda.

“Dizem que o capitão é o único que pode falar com o árbitro. não ir atrás da bola. Se até o capitão não consegue dizer nada… então fica difícil.”

Virgil van Dijk ficou irritado com a decisão de lhe dar o primeiro dos dois cartões amarelos contra a Hungria. David Balogh/Getty Images

O seleccionador holandês, Ronald Koeman, também ficou perplexo com o primeiro cartão amarelo do seu capitão.

“Aquele momento foi frustrante”, disse Koeman ao NOS. “Não entendo. Acho que concordamos que um capitão pode protestar junto ao árbitro.

“Essa falta [on Malen] foi bom para um cartão vermelho. Não havia intenção alguma de jogar a bola. Que Virgílio pegue a segunda carta não é conveniente. Ele mesmo sabe disso.”

Koeman confirmou que não se juntará à sua convocatória para a visita de segunda-feira à Alemanha, que lidera o Grupo A3 da Liga das Nações com sete pontos em três jogos, dois pontos a mais que a Holanda.

É um jogo vital em que os holandeses podem chegar ao topo do grupo ou, inversamente, ficar cinco pontos atrás, faltando dois jogos para o final.

Koeman ficou com uma “sensação razoável” após o empate em Budapeste, em que a sua equipa perdeu devido a um golo de Roland Sallai na primeira parte, mas empatou no final através de Denzel Dumfries, um golo que veio após o cartão vermelho de Van Dijk.

“Não nos rendemos, fomos jogar um contra um e empatamos”, acrescentou. “Então eles [Hungary] criamos algumas situações perigosas, mas defendemos bem. Dessa forma você sai com uma sensação razoável.”

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.