Vítimas do acidente de arroz Rashee esperam que o ferimento de Chiefs Star leve à resolução do processo

As duas pessoas que dizem ter sofrido ferimentos graves no Arroz Rashee acidente de carro no início deste ano agora esperam que a lesão recente da estrela do Chiefs agilize uma resolução amigável para o processo pendente.

Eduardo Petrovsky dar Irina Gromova disseram em documentos judiciais arquivados em abril que eles sofreram trauma cerebral, lacerações no rosto, hematomas no corpo, bem como hemorragia interna depois que Rice e seu amigo perderam o controle de seus carros esportivos em 30 de março e colidiram enquanto estavam em alta velocidade. por uma rodovia do Texas.



Reproduzir conteúdo de vídeo





30/03/24

Petrovskiy e Gromova pediram nada menos que US$ 10 milhões em danos punitivos – mas parece não haver nenhuma disposição para o processo à vista… já que os registros do tribunal mostram que o julgamento do caso não está previsto para começar antes de junho de 2025.

Mas, Sanjay S. Mathurdisse o advogado que representa os demandantes em comunicado ao TMZ Esportes esta semana, após a lesão no joelho do wide receiver no domingo… ele está esperançoso de que as coisas vão mudar agora.

“Estamos tristes ao saber da lesão de Rashee Rice no campo de futebol e esperamos por sua rápida recuperação”, disse Mathur. “Reconhecemos que as lesões podem impactar significativamente a vida de uma pessoa, causando dor física e sofrimento mental. Elas perturbam rotinas, hobbies, tarefas diárias e atividades. As lesões muitas vezes levam a procedimentos médicos e contas, e podem prejudicar a capacidade de ganhar a vida .”

“Estamos impressionados com o facto de Rice ter sido ferido numa altura em que os queixosos no nosso caso contra ele procuram justiça para os seus próprios ferimentos”, continuou Mathur. “Esperamos que estes desenvolvimentos recentes promovam a empatia, a determinação de procurar uma solução e, o mais importante, uma aceitação da responsabilidade para com as partes lesadas no nosso caso”.

Patrick Mahomes apenas fez uma escolha e depois quebrou o joelho de Rashee Rice em um tackle. Bem, não estou brincando. pic.twitter.com/tW2QB4q3Aq – Apostas Cody Brown (@CodyBrownBets) 29 de setembro de 2024

@CodyBrownBets

Rice, que anteriormente expressou remorso por seu papel no naufrágiose machucou ao tentar fazer um tackle após um Patrick Mahomes interceptação contra os Chargers no SoFi Stadium. A extensão de sua lesão ainda não foi revelada – embora os Chiefs o tenham colocado na reserva por lesão… o que significa que ele perderá pelo menos os próximos quatro jogos em Kansas City.