Vitória de Michigan sobre Michigan State termina com socos

ANN ARBOR, Michigan – O tight end de Michigan, Colston Loveland, e o defensivo do estado de Michigan, Anthony Jones, empurraram, empurraram e deram cabeçadas em capacetes, desencadeando uma escaramuça com os rivais dando socos enquanto os segundos finais marcavam o cronômetro na noite de sábado.

“Foi uma coisa do tipo calor do momento”, disse Loveland em entrevista coletiva pós-jogo, depois que os Wolverines venceram por 24-17.

Loveland pode ter se acalmado em sua entrevista coletiva na Big Ten Network.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Manozinho, continue fazendo coisinhas de mano”, disse Loveland à BTN em campo. “Então, MSU é o irmão mais novo. Eles podem fazer o que quiserem. Sabíamos que ia ficar agitado. Tudo dentro dos limites do jogo, nós fazemos certo. E depois, se eles quiserem se ocupar, nós vamos fique ocupado.”

O quarterback Davis Warren ajoelhou-se para deixar o tempo restante acabar enquanto Loveland e Jones se enroscavam.

Os jogadores do Michigan deixaram a linha lateral próxima para se juntar ao scrum e os jogadores do estado de Michigan correram para se juntar também.

“Eu disse ao time que isso era inaceitável”, disse o técnico do Michigan, Sherrone Moore.

O técnico do Michigan State, Jonathan Smith, também ficou desapontado.

“Você não gosta de terminar desse jeito”, disse Smith.

A última vez que as equipes se encontraram na Big House, há dois anos, uma confusão estourou no túnel com os espartanos batendo, chutando e usando um capacete para atacar os jogadores do Michigan.

Sete jogadores do estado de Michigan foram posteriormente acusados ​​de crimes e os Dez Grandes multaram a escola em US$ 100.000. Michigan foi repreendido por não fornecer proteção adequada ao pessoal das equipes da casa e dos visitantes ao entrar e sair do local.