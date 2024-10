Vitória do Inter Miami 1 liderada por Lionel Messi e recorde de pontos na MLS

O Inter Miami está a apenas uma vitória de quebrar o recorde de mais pontos conquistados em uma única temporada regular da Major League Soccer, após uma vitória no último minuto por 1 a 0 sobre o Toronto FC, no sábado, no BMO Field.

O atacante Leonardo Campana quebrou o empate aos 93 minutos da partida ao acertar o fundo da rede após passe do companheiro Luis Suárez, marcando seu oitavo gol na temporada e aproximando os Herons da história.

Apesar da importância da partida, o técnico Gerardo “Tata” Martino optou por descansar vários jogadores importantes e alternar o time titular depois que Miami garantiu o MLS Supporters’ Shield como o melhor time da temporada regular na semana passada.

Suárez, Lionel Messi e Sergio Busquets só entraram no jogo no final do segundo tempo, mas ainda assim conseguiram causar impacto positivo.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Jogar contra Suárez e Messi até tarde é algo que definimos na sexta-feira”, disse Martino. “Era lógico que depois de dois jogos completos, como a maioria já havia disputado, faríamos um rodízio. Pareceu-me que se eu fizesse o rodízio, deveria ir fundo… e bem, conseguimos cumprir o dois objetivos: um para os jogadores descansarem e outro para ganhar o jogo, que era o que queríamos.

“Queríamos partir do que isso representa, especialmente a nível motivacional, e poder atingir o recorde de pontos”.

O New England Revolution detém atualmente o recorde da MLS depois de marcar 73 pontos em 2021, mas mais um triunfo no jogo final da campanha levaria o Inter Miami a chegar a 74 pontos e estabelecer um novo padrão.

Apropriadamente, Miami tentará conquistar o título ao receber o New England em 19 de outubro, no último dia da temporada regular, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida.

Os Herons já fizeram história nesta temporada ao vencer o Supporters’ Shield, seu primeiro título da MLS desde que estreou como uma franquia de expansão em 2020.

O triunfo também significa que o Inter Miami terá a vantagem de jogar em casa durante todos os playoffs da MLS.

“Ter a vantagem de jogar em casa é incrível, especialmente para nossos torcedores. É a situação perfeita para nós”, disse o zagueiro do Inter Miami, Ian Fray.

Miami dará início ao jogo melhor de três da primeira rodada no Chase Stadium em 25 de outubro contra o vencedor da partida Wild Card da Conferência Leste.