Vitória do Man United impulsionada pela manipulação de Matthijs de Ligt – Erik ten Hag

Erik ten Hag admitiu que o Manchester United estava animado para a reviravolta no segundo tempo contra o Brentford, depois de ficar “irritado” com as circunstâncias em torno do polêmico gol inaugural dos visitantes.

O United precisou de golos de Alejandro Garnacho e Rasmus Højlund na segunda parte para recuperar de desvantagem e vencer por 2-1 – a sua primeira vitória em seis jogos em todas as competições.

O United ficou furioso por ter chegado ao intervalo perdendo por 1 a 0, depois que Ethan Pinnock marcou de escanteio, com Matthijs de Ligt fora de campo recebendo tratamento para um ferimento na cabeça.

Foi a terceira vez que um sangrento De Ligt foi expulso do campo e Brentford aproveitou.

“Era sangue seco, então ele já foi tratado da lesão”, disse Ten Hag.

“Não entendi por que ele foi expulso. Fui até Matthijs e ele disse ‘é sangue seco e tenho que sair, não sei por quê’. Foi um grande momento porque o Brentford é muito bom nos escanteios e você perde um dos seus melhores cabeceamentos”.

O assistente do United, Ruud van Nistelrooy, recebeu um cartão amarelo por seus protestos e sua discussão com o quarto árbitro Gavin Ward continuou no túnel no intervalo.

A equipa de Ten Hag foi muito melhor na segunda parte e o holandês revelou que a injustiça percebida em torno do golo de Brentford ajudou a tirar o melhor partido dos seus jogadores.

Matthijis de Ligt estava fora de campo quando Brentford assumiu a liderança no final do primeiro tempo. Getty

“Definitivamente, ficamos irritados no intervalo”, disse ele.

“Você vê a união, o espírito de luta e adicionamos alguma determinação para marcar gols. As estatísticas mostram que jogamos um bom futebol [this season] e não marcamos o suficiente, mas hoje marcamos dois gols brilhantes.”

A vitória do United aliviará a pressão sobre Ten Hag antes da viagem de quinta-feira para enfrentar o Fenerbahçe de José Mourinho. Definhando em 14º lugar na tabela durante a pausa internacional, eles estão agora na primeira metade e a três pontos dos seis primeiros.

“A pressão está sempre presente”, disse Ten Hag. “Temos que vencer todos os jogos e quando estamos perdendo por 1 a 0, temos que ver como conseguimos reverter a situação. Sentimos alguma injustiça e usamos isso como combustível. Gostei muito do desempenho”.