Vitória histórica consolida Ronaldo Lopes como a maior liderança do Baixo São Francisco

Com uma margem impressionante de 14.387 votos de diferença, Ronaldo Lopes foi reeleito prefeito de Penedo, alcançando o maior resultado já registrado na história do município. A expressiva votação de 24.059 votos, que corresponde a 71,33% dos votos válidos, não apenas reafirma a liderança de Ronaldo em Penedo, mas também o consolida como a maior referência política de todo o Baixo São Francisco.

A reeleição de Ronaldo Lopes marca um momento de transformação para Penedo e para a região, destacando o prefeito como uma figura que representa progresso, modernização e compromisso com o desenvolvimento. Desde o início de sua primeira gestão, Ronaldo Lopes se diferenciou por seu estilo técnico e propositivo, com foco em ações estruturantes e melhoria dos serviços públicos. Agora, com mais quatro anos pela frente, sua liderança se estende para além dos limites municipais, consolidando Penedo como a principal referência de gestão e planejamento no Baixo São Francisco.

A significativa diferença de votos sobre Marcius Beltrão e Ivana Toledo — que somaram 9.672 votos, ou 28,67% do total — demonstra que o eleitorado penedense acredita na continuidade de um projeto que vem transformando a cidade. Mesmo após a união da oposição, que já comandou Penedo por mais de vinte anos, Marcius e Ivana, juntos, sofreram a maior “lapada de votos” que o município já viu. A votação avassaladora de Ronaldo Lopes, com uma margem de 14.387 votos, entra para a história como a maior derrota já imposta a um grupo que, mesmo somando forças, não conseguiu enfrentar a força popular que deseja Penedo acelerando ainda mais.

Em seu discurso de vitória, realizado em um grande evento na Praça São Judas Tadeu, Ronaldo Lopes agradeceu emocionado à população de Penedo e reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando para acelerar ainda mais o crescimento do município. Ao lado de Valdinho Monteiro, seu vice, Ronaldo destacou que a vitória não é apenas dele, mas de toda Penedo, que apostou em um futuro mais próspero e seguro para todos.

Com a maior votação já registrada, Ronaldo entra para a história não só como o prefeito mais bem votado de Penedo, mas também como um líder incontestável no cenário político regional. Sua vitória robusta é um indicativo de que o eleitorado reconhece o esforço da gestão e espera mais conquistas nos próximos anos.