Von Miller suspendeu 4 jogos por violar a política de conduta pessoal da NFL

Final defensivo do Buffalo Bills Von Miller foi suspenso por quatro jogos… depois que a NFL disse que ele violou a Política de Conduta Pessoal da liga.

Miller – que não receberá pagamento no próximo mês enquanto estiver suspenso – será elegível para reintegração em 28 de outubro… após o confronto do time contra o Seattle Seahawks.

Embora não esteja claro exatamente o que levou à suspensão do futuro membro do Hall da Fama, de 35 anos, a punição ocorre quase um ano depois que as autoridades emitiram um mandado de prisão para Miller por supostamente agredir uma mulher grávida – mais tarde identificada como sua namorada.