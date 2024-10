Von Miller suspendeu 4 jogos por violar a política de conduta

BUFFALO, NY – O lado defensivo do Bills, Von Miller, foi suspenso por quatro jogos sem remuneração por violar a política de conduta pessoal da NFL, anunciou a liga na terça-feira.

Ele será elegível para reintegração após o jogo da equipe na Semana 8 contra o Seattle Seahawks. Miller também perderá jogos no Houston Texans e no New York Jets e contra o Tennessee Titans.

A suspensão parece resultar de alegações de que Miller agrediu sua namorada grávida em novembro de 2023, durante a semana de despedida dos Bills no subúrbio de Dallas. A NFL não respondeu ao pedido da ESPN de esclarecimento sobre a natureza da suspensão.

Miller se entregou ao Departamento de Polícia de Glenn Heights (Texas) em 30 de novembro sob um mandado de prisão por acusação de agressão criminosa de terceiro grau a uma mulher grávida. Ele foi preso na prisão DeSoto Tri-City naquela tarde, antes de ser libertado sob fiança de US$ 5.000.

Miller negou as acusações e disse que elas são “100% falsas”. Em julho de 2024, Miller disse que o caso estava encerrado. Nenhuma acusação foi feita no caso, mas a NFL estava conduzindo uma investigação separada.

Uma declaração obtida pela ESPN no ano passado detalhou que as acusações contra Miller incluem ele colocando uma mão, e mais tarde ambas as mãos, no pescoço da mulher por cerca de três a cinco segundos, puxando seu cabelo e tentando empurrá-la enquanto ela tentava segurá-la. coisas e ir embora depois que ele disse a ela para sair do apartamento onde os dois moravam.

De acordo com o depoimento, a mulher disse a Miller que iria chamar a polícia, o que o levou a deixar a residência.

A polícia chegou ao condomínio e observou “pequenas escoriações” na mão esquerda da mulher e hematomas no pescoço, “lesões consistentes com pressão aplicada no pescoço”, além de hematomas no abdômen e bíceps esquerdo. Os ferimentos foram documentados quando a polícia tirou fotos naquele dia.

Ao abordar as alegações pela primeira vez em dezembro de 2023, Miller disse: “Honestamente, eu não estava nas redes sociais antes e definitivamente não estava nas redes sociais agora. E eu adoraria sentar aqui e dizer: ‘Vocês me conhecem!’ Mas não é, este não é esse tipo de situação porque a violência doméstica realmente acontece em todo o mundo – para homens e mulheres. E é uma situação séria, por isso eu não tiraria essa carta.

“Tudo o que posso dizer é que é apenas uma questão de tempo até que tudo fique acertado.”

O comissário da NFL, Roger Goodell, disse em março que considerou colocar Miller na lista de isentos do comissário, mas que eles não acharam que fosse apropriado na época com base em todos os fatos. A lista do comissário isenta os jogadores de contar no elenco ativo por motivos determinados pelo comissário.

Miller reestruturou seu contrato nesta offseason, economizando US$ 8,645 milhões para o Bills em cap space. Ele assinou um contrato de seis anos com a equipe em 2022.

Ele cumpriu suspensão de seis jogos por uso de drogas para melhorar o desempenho em 2013.

Miller, de 35 anos, desempenha um papel rotativo na linha defensiva do Bills e registrou três sacks nesta temporada, um em cada um dos três primeiros jogos. Ele jogou nove snaps na derrota da semana 4 para o Baltimore Ravens.

Os Bills contrataram o defensive tackle Zion Logue, do time de treino do Atlanta Falcons, em uma jogada correspondente.