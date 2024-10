Wendy Williams fala sobre Diddy e chama suas supostas ações de ‘horríveis’

Wendy Williams está finalmente avaliando todos os Diddy drama – e suas opiniões são praticamente o que você esperaria do ex-apresentador de talk show que sempre criticou o CEO da Bad Boy Records.

Wendy deu uma entrevista terça-feira ao Correio Diário no qual ela disse que muitas pessoas a abordaram desde a prisão de Diddy, há cerca de duas semanas, para lhe dar crédito por denunciar o magnata da música por seu suposto delito criminal.

Ela disse: “O que é realmente estranho é que tantas pessoas me disseram – ‘Wendy, você ligou’ – incluindo algumas pessoas da minha família que disseram o mesmo.”

Como relatamos pela primeira vez, agentes federais preso Diddy no Park Hyatt New York, e ele foi acusado de conspiração de extorsão, tráfico sexual à força, fraude ou coerção e transporte para se envolver em prostituição. Diddy enfrenta uma possível sentença de prisão perpétua se for condenado.