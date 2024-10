Wenger sediará painel da FIFA sobre bem-estar dos jogadores e acúmulo de jogos

A FIFA está pronta para acolher conversações lideradas por Arsène Wenger sobre a melhoria do bem-estar dos jogadores, o que poderá pesar na limitação do número de jogos disputados num calendário congestionado e na obrigatoriedade de pausas fora da época.

A Fifa disse na segunda-feira que uma força-tarefa liderada por Wenger “se reunirá nas próximas semanas” e incluirá delegados do sindicato global de jogadores FIFPRO, clubes e ligas nacionais, além de federações nacionais. Anteriormente, esses grupos tinham assento num comité de partes interessadas que a FIFA encerrou em 2021.

O escopo do novo painel incluirá “perspectivas operacionais, médicas, regulatórias e legais”, disse a FIFA, sem especificar um cronograma ou caminho para a tomada de decisões.

A consulta começará com a FIFA sob crescente pressão legal para ouvir mais as partes interessadas, incluindo uma queixa formal à Comissão Europeia em Bruxelas este mês por dirigentes do sindicato e da liga.

Esse documento citou a lei europeia de concorrência na forma como a FIFA expandiu ou adicionou novas competições masculinas que aumentam a carga de trabalho dos jogadores de elite, o que levou alguns a falar em entrar em greve.

“A força-tarefa deverá fazer recomendações baseadas nas mais recentes pesquisas científicas sobre o tema do bem-estar físico e mental dos jogadores”, afirmou a Fifa em comunicado.

A FIFA já tem parceria com a Organização Mundial da Saúde, inclusive para promover boas práticas no tratamento de lesões na cabeça.

Wenger, ex-técnico do Arsenal, é chefe de desenvolvimento global do futebol da FIFA desde 2019.