West Ham 2-1 Man United (27 de outubro de 2024) Análise do jogo

Jarrod Bowen converteu um polêmico pênalti no último suspiro para levar o West Ham United à vitória por 2 a 1 na Premier League sobre o Manchester United, em um confronto flutuante entre dois times em dificuldades no domingo.

Crysencio Summerville marcou seu primeiro gol com a camisa do West Ham ao ultrapassar os visitantes e chegar ao 13º lugar na tabela com 11 pontos após nove jogos, empatando com o 14º colocado Manchester United.

Embora a derrota do Man United tenha sido apenas a segunda em 10 partidas em todas as competições, isso colocará o técnico Erik ten Hag novamente sob pressão, já que venceu apenas uma das últimas oito.

“Três vezes nesta temporada sentimos injustiça”, disse Ten Hag à BBC. “Temos que marcar, criamos muitas chances. Deveríamos ter ganhado por dois ou três.

“Estávamos forçando no segundo tempo, mas permitimos que eles entrassem no jogo. Quando você está perdendo por 1 a 0, você precisa de grande personalidade e caráter da equipe e [they] mostrou resiliência para voltar a isso. Injusta e injusta a forma como sofremos o pênalti.”

O pênalti de Jarrod Bowen deu ao Man United sua quarta derrota na temporada. Imagens de Justin Setterfield/Getty

Bowen marcou aos 92 minutos, avançando para a marca de pênalti depois que uma longa revisão do VAR mostrou que Matthijs de Ligt havia cortado a perna de Danny Ings, uma decisão que deixou Ten Hag balançando a cabeça.

“Falei com [the officials]”, disse Ten Hag. “Mas a decisão está tomada. Não há caminho de volta e isso é o futebol.”

Bowen cobrou pênalti rasteiro logo na trave, passando pelas mãos de André Onana, que mergulhou na direção certa.

O West Ham teve a sorte de não sofrer golos numa primeira parte dominada pelos adversários do norte, mas foi muito mais brilhante na segunda, depois do treinador Julen Lopetegui ter colocado Summerville e Tomás Soucek.

“Feliz pelos três pontos. Estamos felizes pela torcida e pelos jogadores, eles merecem essa vitória depois de terem sofrido muito no primeiro tempo”, disse Lopetegui.

“Na segunda parte mudámos coisas diferentes e a primeira parte foi para eles, mas a segunda foi para nós. Conseguimos competir melhor e vencer o jogo.”

Summerville colocou-os no placar aos 74 minutos, quando ele avançou a todo vapor para acertar o chute de Ings.

Sete minutos depois, Casemiro silenciou os torcedores da casa quando Diogo Dalot cabeceou para o gol após cruzamento, Joshua Zirkzee ajudou e o meio-campista brasileiro acenou para o segundo poste.

No entanto, as comemorações dos adeptos visitantes duraram pouco e, aos 12 minutos do período de descontos, lamentaram mais uma derrota.

A equipe de Ten Hag vai lamentar as oportunidades desperdiçadas, principalmente no primeiro tempo, começando com um chute de longa distância que Alejandro Garnacho disparou na trave logo aos dois minutos.

“Temos que nos olhar no espelho, não marcamos em um bom jogo da nossa equipe”, disse Ten Hag.

O goleiro do Hammers, Lukasz Fabianski, fez uma excelente defesa nos acréscimos do primeiro tempo, esticando-se para acertar a cabeça de Casemiro na cobrança de falta de Christian Eriksen.

O West Ham errou por pouco no início do segundo tempo, quando Michail Antonio correu em direção ao gol e Onana correu para detê-lo, com o goleiro sofrendo uma pancada na cabeça no processo.

Onana recebeu cuidados médicos por vários minutos antes do jogo recomeçar.