Will Smith estimula multidão no Museu Grammy com apresentações

Smith combinou o antigo com o novo, presenteando a multidão com um mashup do amado tema ‘Fresh Prince of Bel-Air’ com algum material novo na quinta-feira.

A festa começou no Museu Grammy em Los Angeles, onde Will empolgou um público pequeno, mas entusiasmado, com a música icônica e o clássico “Summertime” antes de lançar sua nova jam, “You Can Make It”.



Como você pode ver, Will estava totalmente em seu ambiente, dançando como uma tempestade com um fã sortudo no palco e se divertindo muito.

A vibração mudou quando Will ficou um pouco emocionado, refletindo sobre se tornar pai pela primeira vez Trey Smith 32 anos atrás, que ele divide com sua ex, Sheree Zampino.

Ele se abriu sobre como as deficiências de seu próprio pai o inspiraram a fazer uma promessa radical na primeira noite de Trey: ele seria o melhor pai que poderia ser.