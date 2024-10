Wings demite a técnica Latricia Trammell após duas temporadas

Outra posição de treinador foi aberta na WNBA na sexta-feira, quando o Dallas Wings anunciou que Latricia Trammell foi demitida após duas temporadas no time.

Trammell é o quarto treinador a ser demitido desde o fim da temporada regular da WNBA de 2024, junto com Curt Miller de Los Angeles, Tanisha Wright de Atlanta e Teresa Weatherspoon de Chicago. O Dream foi o único time que chegou aos playoffs este ano.

Trammell levou Dallas a uma marca de 22-18 na temporada regular em 2023, o melhor recorde da franquia desde 2008, quando ainda estava localizada em Detroit como o Shock. Os Wings avançaram para as semifinais da WNBA, onde perderam para o eventual campeão Las Vegas Aces.

Mas este ano, com a estrela Satou Sabally fora de 25 dos 40 jogos devido a uma lesão no ombro e seu compromisso com a seleção alemã nas Olimpíadas, Dallas teve 9-31.

Amber Cox deixou o cargo de diretora de operações do Wings após a temporada para se tornar COO e gerente geral do Indiana Fever. Com a saída de Cox, o presidente e CEO da Wings, Greg Bibb, disse que contrataria um gerente geral junto com um novo treinador.

“Como parte do nosso processo de revisão de final de ano e em conjunto com o nosso planejamento estratégico organizacional de longo prazo”, disse Bibb em comunicado, “decidi expandir e fortalecer nossas operações de basquete através da contratação de um gerente geral que irá supervisionar a operação diária do nosso grupo de basquete. A busca por esse indivíduo já começou e espero ter mais novidades sobre essa contratação em breve. O gerente geral liderará a busca pelo próximo técnico do Dallas Wings. “

Os Wings estarão no draft lottery da WNBA de 2025, marcado para 17 de novembro na ESPN, e também devem se preparar para o draft de expansão do Golden State Valkyries em 6 de dezembro, para o qual todos os times atuais podem proteger seis jogadores. As Valquírias contrataram a ex-assistente dos Aces, Natalie Nakase, como técnica principal em 10 de outubro.

A franquia Wings começou em Detroit em 1998 e ganhou três campeonatos WNBA lá antes de se mudar para Tulsa em 2010. Depois de seis temporadas em Oklahoma, a equipe se mudou para Dallas em 2016 e se tornou os Wings.

Eles agora contratarão um quinto treinador desde que se mudaram para Dallas. Os Wings também tiveram um treinador interino por um breve período no final da temporada de 2018.

Os Wings jogam na arena Texas-Arlington, College Park Center, mas planejam se mudar para o centro de Dallas nos próximos anos.

“O investimento em capital humano no nosso grupo de basquetebol está alinhado com outros investimentos estratégicos de longo prazo que temos feito na nossa organização”, disse Bibb. “Incluindo nossa mudança para a cidade de Dallas, destacada por uma nova instalação de treino e pelo renovado Dallas Memorial Coliseum. Esses investimentos posicionarão melhor o Dallas Wings para continuar a ser um líder dentro e fora da quadra enquanto a equipe busca campeonatos WNBA enquanto faz um impacto positivo consistente em nossa comunidade.”