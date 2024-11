‘Witch House’ deverá superar a Menendez Brothers House neste Halloween

A antiga casa dos irmãos Menendez vai atrair muitas pessoas em busca de arrepios de Halloween – mas espera-se que outra casa em Beverly Hills seja uma atração assustadora ainda maior… no que diz respeito à polícia.

A casa onde Érico dar Lyle Menéndez brutalmente assassinados, seus pais têm sido um destino popular para curiosos nas últimas semanas, graças aos populares especiais da Netflix… e a polícia tem sido inundado com chamadas de vizinhos irritados.

Os policiais disseram ao TMZ na véspera do Halloween que esperam que o bairro rico seja uma bagunça com muito tráfego de pedestres e carros… mas eles estarão de olho na Casa da Bruxa, a cerca de um quilômetro e meio de distância, onde eles presumem que muito mais pessoas irão visitá-lo – aumentando as chances de palhaçadas estúpidas. A polícia estará presente lá o dia todo até a noite, fomos informados.