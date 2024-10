World Series 2024: O que aprendemos sobre Dodgers, Yankees

Dois jogos na World Series de 2024, o Los Angeles Dodgers conquistou uma vantagem de 2 a 0 sobre o New York Yankees.

Primeiro, os Dodgers abriram o jogo de forma dramática, vencendo um clássico instantâneo no grand slam de Freddie Freeman na 10ª entrada.

Então, no jogo 2, os Dodgers tiveram uma partida forte do titular Yoshinobu Yamamoto para uma vitória por 4-2 – mas agora aguardam notícias sobre o status do superastro Shohei Ohtani depois que ele saiu no sétimo turno com uma aparente lesão no ombro.

Enquanto ambas as equipes se dirigem a Nova York para o Jogo 3 no Yankee Stadium na noite de segunda-feira, nossos especialistas da MLB detalham o que vimos até agora – e para onde irá esta World Series a partir daqui.

O que mais te surpreendeu até agora nesta World Series?

Jorge Castilho: As lutas de Aaron Judge. Judge não era a versão MVP de outro mundo de si mesmo no ALDS ou ALCS, mas ele ainda trabalhou suas caminhadas e acertou aquele home run crucial para empatar o jogo contra Emmanuel Clase no jogo 3 em Cleveland. A lógica aqui era que Judge, que fez a melhor representação de Barry Bonds que vimos durante a temporada regular, acabaria saindo de seu medo de outubro e alimentando o ataque dos Yankees. Em vez disso, ele tem estado pior nesta série. Judge acertou 1 de 9 com seis eliminações nos dois primeiros jogos e acertou 32 de suas 59 rebatidas nos últimos cinco jogos.

Alden González: A força do arremesso inicial dos Dodgers. Jack Flaherty entrou na sexta entrada no Jogo 1 e desistiu de apenas um home run de duas corridas para Giancarlo Stanton. Yoshinobu Yamamoto registrou 19 eliminações no Jogo 2 e permitiu apenas uma rebatida – um home run solo para Juan Soto. Começar o arremesso deveria ser o dos Yankees força; os Dodgers tentariam superá-lo com um bullpen profundo e uma escalação ainda mais profunda. E embora Gerrit Cole tenha arremessado como um ás no jogo 1, Carlos Rodon lutou muito pelos Yankees no sábado. Roubar ambos os jogos, especialmente da maneira que fizeram, é uma bênção para os Dodgers, que têm Flaherty e Yamamoto alinhados para lançar novamente se esta série se estender.

Jessé Rogers: Sem dúvida, foi decisão de Aaron Boone trazer Nestor Cortes quando o fez no Jogo 1. Entrada limpa? Talvez. Entrada suja, empatado no 10º? Sem chance. Esse jogo foi tão crítico para os Yankees porque eles mantiveram os Dodgers fora do placar até o histórico home run de Freeman. Houve apenas algumas vezes nesta pós-temporada em que LA não funcionou com todos os cilindros, então escapar com uma vitória teria sido um grande impulso para Nova York. No jogo 2, os Dodgers voltaram ao que costumam fazer: atacar os times em ondas de ataque. Cortes deveria ter sido a terceira opção de Boone, atrás de Tim Hill e Mark Leiter Jr., com a chance de abrir a série. Em vez disso, foi o primeiro e custou-lhe.

Como essa série mudará quando chegar a Nova York?

Castelo: Por um lado, estará mais frio no Bronx. Os Yankees, no papel, também terão uma clara vantagem de arremesso no jogo 4, com Luis Gil começando em frente a um jogo bullpen para os Dodgers. Ganhar uma World Series com um jogo bullpen programado é uma tarefa difícil, mas é aí que os Dodgers estão com sua equipe de arremessadores. Cabe aos Yankees perseguir Walker Buehler no início do jogo 3 e expor o bullpen dos Dodgers antes de lançar uma linha de apaziguadores na noite seguinte.

González: Isso vai depender de como for o jogo 3. Na noite de segunda-feira, os Yankees enfrentarão Buehler, que tem tido dificuldade em gerar rebatidas e erros desde que voltou de sua segunda cirurgia de Tommy John, mas também tem a reputação de se destacar em grandes jogos. Se os Yankees conseguirem chegar a Buehler mais cedo, eles podem forçar o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, a utilizar alguns de seus substitutos de alta alavancagem, o que limitará suas opções no jogo 4. Em outras palavras: os Yankees têm a chance de se preparar para empatar esta série nas primeiras entradas na noite de segunda-feira.

Rogério: Multidão fanática, temperaturas mais frias e pontos de interrogação para os visitantes devem mudar o ímpeto dos Yankees. Será fundamental colocar o maior número possível de substitutos dos Dodgers em cada jogo, especialmente considerando que os times jogam três dias consecutivos. Nova York tem uma batalha difícil, mas não impossível. O único problema é que a varanda curta à direita beneficiará os Dodgers tanto quanto beneficiou os Yankees durante toda a temporada, então alguém terá que manter LA no parque – ou os Yankees simplesmente terão que superar os Dodgers.

Como os Dodgers terão que se ajustar se Shohei Ohtani falhar a qualquer momento?

Castelo: Shohei Ohtani é insubstituível no time, mas os Dodgers venceram 100 jogos no ano passado sem ele – eles podem vencer dois dos próximos cinco se precisarem. Mookie Betts e Freddie Freeman, dois futuros membros do Hall da Fama, ainda estão por aí. Max Muncy e Kiké Hernández, um monstro de outubro, continuarão saltando no diamante. Teoscar Hernández e Tommy Edman, dois contribuidores importantes com desempenhos estelares nos playoffs, estão brilhando em sua primeira pós-temporada em Los Angeles. A ausência de Ohtani a qualquer momento desencadearia uma série de mudanças na escalação que poderiam incluir Freddie Freeman, que vem lutando contra uma torção no tornozelo desde o final da temporada regular, passando para o rebatedor designado. Isso removerá uma fonte de energia e um elemento de roubo de base para o ataque dos Dodgers. Mas os Dodgers têm poder de fogo mais que suficiente para sobreviver.

Ohtani, desbloqueado! Em sua primeira pós-temporada, Shohei Ohtani abandonou sua personalidade estóica. Alden González »

González: Freeman, mancando o mês todo, provavelmente começaria como rebatedor designado. Isso moveria Muncy para a primeira base, Hernandez para a terceira e Tommy Edman para o centro do campo contra um destro. Eles também colocariam Betts na liderança. A escalação deles ainda seria muito boa. Mas eles ficariam sem seu melhor rebatedor poderoso e seu melhor ladrão de bases no topo da escalação. E embora os Dodgers tenham mostrado durante todo o ano que podem superar lesões – de Betts, Muncy e Freeman em particular – este seria um nível totalmente diferente.

Rogério: O repentino surgimento de uma equipe titular na pós-temporada para LA ajuda a aliviar um pouco a pressão do ataque caso eles percam Ohtani – além disso, eles venceram os jogos 1 e 2 com pouca ajuda dele na base. Muncy pode ser a chave para o ataque sem Ohtani – ele subirá, assim como Betts. Eles venceram sem Betts e Freeman este ano, então os Dodgers devem ficar bem. Dito isto, se a série tiver pontuações mais altas no amigável Yankees Stadium, os Dodgers certamente sentirão falta de seu poder de fogo.

Qual é o maior ajuste que os Yankees precisam fazer a partir daqui?

Castelo: Volte a moer os jarros. Os Dodgers têm três arremessadores iniciais. Espera-se que eles cubram o jogo 4 apenas com substitutos. Se os Yankees forçarem contagens de arremesso altas, eles deveriam eventualmente sobrecarregar o bullpen dos Dodgers e aumentar suas chances de apresentar números tortos. Eles estavam no caminho certo para isso no Jogo 1, depois de fazer Jack Flaherty lançar 40 arremessos nas duas primeiras entradas. Mas ele jogou apenas 20 nas duas entradas seguintes, o que lhe permitiu passar de 5 ⅓ entradas. Yoshinobu Yamamto precisou de apenas 86 arremessos para segurar os Yankees em uma corrida em 6 ⅓ entradas no Jogo 2. Walker Buehler levará a bola no Jogo 3 para Los Angeles depois de lançar 90 arremessos em quatro entradas sem gols em sua última partida. Persegui-lo cedo e colocar um fardo pesado no corpo de socorro dos Dodgers, com um jogo bullpen no dia seguinte, poderia mudar a série.

González: Simplificando: faça mais contato. Os Yankees tiveram sucesso em atrair arremessadores para a zona de ataque e causar danos nesta temporada. Nos dois primeiros jogos desta série, eles fizeram um bom trabalho não perseguindo, mas simplesmente balançando e errando com muita frequência. Judge, é claro, tem sido o maior culpado, mas os Yankees como um todo têm uma taxa de rebatidas e erros de 35,4%, bem acima do total da temporada regular de 23,8%. Sim, claro, acertar é muito mais difícil nesta época do ano. Mas os Dodgers estão perdendo basicamente a metade da frequência que os Yankees agora.

Rogério: Hum, fazer o MVP bater como um MVP de novo? Os Yankees simplesmente não podem permitir que nenhuma de suas estrelas caia da maneira que Judge está agora. Juan Soto e Giancarlo Stanton liderando não serão suficientes sem algo do capitão dos Yankees. Judge parece um cara colocando muita pressão sobre si mesmo. Talvez voltar para casa faça com que ele e sua equipe relaxem. Na verdade, o desastre do arremesso do Jogo 1 pode tê-los impactado no Jogo 2, então um dia de folga e uma mudança de cenário podem ser o que os Yankees precisam.

Freddie Freeman é a escolha fácil para MVP da World Series até agora – ele ganhará o prêmio?

Castelo: Minha resposta aqui é não, só porque ainda não espero uma série rápida. Quanto mais jogos, mais oportunidades para outra pessoa reivindicar o prêmio. Freeman tem estado excelente até agora, mas lembre-se, ele está jogando com uma torção no tornozelo. Continuar a produção será um desafio. Se o fizer, será o vencedor claro – especialmente se Ohtani perder um tempo significativo.

González: Eu acho que não, simplesmente porque jogar três partidas consecutivas nas temperaturas geladas de Nova York pode ser um problema – como testemunhamos na National League Championship Series, quando Freeman teve dificuldades enquanto jogava no Citi Field – e porque esta série ainda pode possui reviravoltas suficientes para criar distância de seu momento icônico no Jogo 1. Freeman é certamente capaz de continuar a produzir e levar para casa o troféu de MVP, o que seria um livro de histórias, mas eu ainda entraria em campo neste momento.

Rogério: Sim. Atingir triplos, grand slams e, você sabe, outros home runs, vão lhe dar a honra. Ele está se movendo bem, então não há grandes preocupações com seu tornozelo, então ele continuará tendo chances de dar a tacada inicial contra arremessadores destros e alguns canhotos suspeitos no cercado dos Yankees. Veja Nestor Cortes para evidências. É meio clichê dizer, mas pode se aplicar aqui: Nova York não tem resposta para Freddie Freeman.

Você gostaria de revisar sua escolha original para esta série com base no que vimos?

Castelo: Sim. Escolhi os Yankees em sete e, embora acredite que isso ainda seja muito possível, vou mudar para os Dodgers em sete. O desperdício de duas vantagens dos Yankees no Jogo 1 dá a sensação de que agora eles precisam vencer cinco jogos para vencer a série. Isso foi um soco no estômago. Eles ainda podem se recuperar, mas os Dodgers são bons demais para não aproveitar essa vantagem.

González: Escolhi os Dodgers para vencer em seis e continuaria assim. A lesão no ombro de Ohtani é certamente preocupante, mas observar a forma como Flaherty e Yamamoto arremessaram e observar como Judge parece desequilibrado não me dá motivos para pensar que os Dodgers – já vencendo por 2 a 0 – não vencerão a série. Eles ainda têm uma simetria muito legal do seu lado, graças às composições de Freeman-Kirk Gibson: o home run de Gibson no jogo 1 da World Series fez parte da última vez que os Dodgers venceram um campeonato de temporada completa em 1988. Você pode não escreva essas coisas.

Rogério: Sim. Minha previsão dos Yankees em sete ainda pode se concretizar, mas o ataque dos Dodgers é demais. Talvez haja um jogo em que Nova York marque dois dígitos porque o bullpen de Los Angeles implode, mas perder o jogo 1 foi tão matador que não acho que eles se recuperem. Dizem que uma série realmente não começa até que um time vença fora de casa. LA fará isso pelo menos uma vez em Nova York, preparando-se para o título da World Series.