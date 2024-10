World Series 2024: Shohei Ohtani revelando o melhor de si mesmo

LOS ANGELES – O MOMENTO conheceu Shohei Ohtani na noite de sexta-feira, como tantas vezes acontece neste mês – oitava entrada, uma corrida, jogo 1 de uma muito elogiada World Series repleta de intensidade. Ohtani acertou um line drive na cerca do campo direito, saltou de um escorregão na segunda base e gritou para seus companheiros de equipe. Percebendo que a bola havia escapado, ele correu para o terceiro lugar, colocando a corrida de empate a 27 metros. Ohtani rugiu novamente e implorou a uma multidão lotada do Dodger Stadium que se juntasse a ele. Seguiu-se uma mudança de arremesso, momento em que Ohtani voltou ao seu banco de reservas para abraçar e cumprimentar tantos companheiros de equipe quanto pudesse antes de retomar a tarefa em questão.

Tanta coisa ainda era incerta naquele momento. Ohtani ainda não tinha voltado para casa no saco de Mookie Betts; Freddie Freeman ainda não havia feito o grand slam no dia 10, selando a vitória do Los Angeles Dodgers por 6-3 sobre o New York Yankees. E ainda assim, para Ohtani, isso não parecia importar. Ele estava mais uma vez abraçando seu momento – o tipo de momento que ele passou a vida inteira desejando.

“Simplificando”, disse Ohtani recentemente, “estou grato por estar neste ambiente”.

Ohtani veio para os Estados Unidos há sete anos com o desejo de disputar campeonatos e se tornar uma figura lendária em seu esporte, duas atividades intrinsecamente ligadas. Ele então passou suas primeiras seis temporadas em Anaheim, Califórnia, sem jogar nem um jogo importante em setembro. Perto do final de sua carreira como anjo, surgiu um vídeo de Ohtani aparentemente à beira das lágrimas após uma perda dolorosa em 3 de agosto de 2023. Perder o doeu de maneiras que ele não deixaria transparecer publicamente, mas muitas dessas ao seu redor percebeu.

Vencer parece desbloquear a melhor versão de Ohtani. Na preparação para esta pós-temporada e agora durante ela, o desempenho de Ohtani muitas vezes se elevou, mas sua emoção também – para uma alegria pura e não adulterada que transcendeu a linguagem, divergiu de sua personalidade estóica e o fez parecer, bem, humano.

“Ele é um cara normal, assim como você e eu”, disse Betts. “Ele simplesmente tem um superpoder.”

Em sua primeira pós-temporada, Shohei Ohtani abandonou sua personalidade estóica e revelou uma autenticidade que apenas elevou seu estrelato. Fotos de Daniel Shirey / MLB via Getty Images

LIGA PRINCIPAL DE BEISEBOL comissário Rob Manfred descreve Ohtani como tendo uma “postura real”. As câmeras estão sempre voltadas para ele, mas seu comportamento permanece positivo. Sua popularidade singular é produto de sua capacidade de assumir um papel de mão dupla e de sua propensão para quebrar recordes, mas também, disse Manfred, “há um carisma, um apelo nele que atrai as pessoas”.

Outubro trouxe outra coisa: arrogância. Ohtani está passeando atrás de home runs, vaiando-se em estádios adversários, gritando nos ouvidos de companheiros desavisados, brincando com perguntas sobre seu nervosismo e gritando com árbitros que interrompem as bolas em jogo, revelando uma autenticidade que muitas vezes tem sido evasiva.

É uma camada adicional que a MLB espera capitalizar.

“A competitividade, o desejo de vencer, além dos elogios individuais, realmente veio à tona”, disse Manfred por telefone. “Acho que isso adicionou uma dimensão a ele que é realmente atraente.”

A MLB exibiu 113 peças de publicidade externa em Tóquio antes dos playoffs. A primeira série pós-temporada de Ohtani gerou um recorde de audiência em seu país natal. O jogo 5 da Série da Divisão da Liga Nacional – colocando Yu Darvish contra Yoshinobu Yamamoto no primeiro confronto pós-temporada de arremessadores titulares nascidos no Japão – tornou-se o jogo pós-temporada da MLB mais assistido de todos os tempos no Japão, com 12,9 milhões de telespectadores. Outros 7,5 milhões assistiram no mercado interno, segundo dados da MLB. O jogo 1 da NL Championship Series atraiu uma média de 20,6 milhões de espectadores nos EUA e no Japão combinados, com o país natal de Ohtani fornecendo 12,1 milhões.

Os números de audiência do Japão para o restante do NLCS ainda não estão disponíveis porque os jogos foram transmitidos por cabo, e não pelo ar. Mas foi a rodada LCS mais assistida em sete anos apenas pelas médias dos EUA. Ohtani – o tema de um gráfico da Fox frequentemente usado que mostrava quando ele poderia fazer sua vez novamente e foi memorizado em X – dirigiu isso.

Manfred vê esta World Series – apresentando não apenas Ohtani, mas Betts, Freeman, Aaron Judge, Juan Soto e Gerrit Cole jogando em duas das franquias mais proeminentes do esporte – como “uma oportunidade para crescermos tanto nacional quanto internacionalmente”. Sua esperança é que seu poder estelar transcenda regiões.

“Acho que o esforço mais importante que temos neste momento é tentar tornar o nosso jogo mais nacional”, disse Manfred. “A forma como nosso jogo foi coberto, especialmente no lado da transmissão, são as redes esportivas regionais – locais, locais, locais. E acho que a combinação de duas franquias icônicas, grandes jogadores… nos dá uma oportunidade de estourar disso, ‘Eles estão interessados ​​em Nova York’ e ‘Eles estão interessados ​​em LA’ e chegando a um modo em que estão interessados ​​em todos os Estados Unidos.”

OS DODGERS ASSINARAM Ohtani com a ideia de que aliar a sua fama à sua marca seria uma bênção para o seu negócio, o tipo que poderia fazer uma garantia de 700 milhões de dólares parecer prática. Mas as suas projeções, disse o CEO Stan Kasten, “revelaram-se terrivelmente conservadoras”. Os Dodgers anunciaram acordos de patrocínio com 11 empresas japonesas diferentes este ano. Dois brindes de bobblehead de Ohtani levaram os fãs a fazerem fila fora do estádio até 10 horas antes do primeiro arremesso. As visitas guiadas por japoneses ao Dodger Stadium – uma adição duas vezes por dia, quatro dias por semana nesta temporada – nunca cederam.

Eles subestimaram todos esses elementos. Eles não conseguiam imaginar outro.

“Uma coisa que nos ajudou e que eu não poderia ter previsto”, disse Kasten, “foi o muro que caiu assim que passamos aquele primeiro ou dois primeiros dias na Coreia”.

O que começou com a ESPN e o Los Angeles Times perguntando sobre transferências eletrônicas enviadas da conta bancária de Ohtani para uma casa de apostas offshore enquanto os Dodgers abriam sua temporada na Coreia do Sul em março, terminou com seu intérprete de longa data, Ippei Mizuhara, admitindo ter roubado quase US$ 17 milhões para pagar uma série de dívidas de jogo. Após a demissão de Mizuhara, que desde então se declarou culpado de acusações de fraude bancária e fiscal, o gerente dos Dodgers, Dave Roberts, falou sobre como a remoção de um “amortecedor” tão sempre presente abriria as linhas de comunicação com Ohtani e talvez o ajudasse. torne-se mais envolvente.

Os sete meses seguintes confirmaram isso.

“Não conseguimos experimentar e aproveitar a personalidade que ele era, o personagem divertido e divertido que ele era – isso só veio à tona depois de passarmos por aquele terrível primeiro dia na Coreia”, disse Kasten. . “Depois que isso foi revelado, e uma vez que entendemos melhor quem ele é, e ele entendeu melhor quem somos, e que estávamos todos torcendo uns pelos outros, acho que isso apenas o abriu.”

No início, porém, houve dores de crescimento.

Eles se manifestaram em maior alavancagem. Ohtani terminou abril com sete rebatidas em 38 rebatidas, com corredores em posição de pontuação. E apesar de apresentar números míticos, seu desempenho em situações de pontuação visivelmente empalideceu em comparação aos primeiros cinco meses da temporada. No final de agosto, o OPS de Ohtani com corredores em posição de pontuação, 0,682, estava mais de 300 pontos abaixo do geral.

“No início da temporada, acho que tinha um desejo muito forte de me integrar à equipe o mais rápido possível”, explicou Ohtani, falando por meio de um intérprete. “E eu acho que isso estava vazando para minhas rebatidas. À medida que a temporada avançava e entramos no segundo tempo, eu senti que tinha mais rebatidas.”

COMO AS APOSTAS estimulado em uma corrida de divisão no final da temporada, aqueles que dividem a sede do clube com Ohtani acreditam que a abordagem dos playoffs de beisebol o animou.

Na noite em que conquistou sua primeira aparição na pós-temporada e se tornou membro fundador do clube 50/50, Ohtani teve um dos maiores desempenhos em um único jogo da história, fazendo 6 de 6 com três home runs, 10 RBIs e duas bases roubadas. em Miami em 19 de setembro. Isso marcou o início de uma sequência de 10 jogos em que ele acertou 12 de 14 com corredores em posição de gol.

Ohtani terminou sua temporada regular com quatro pontos de média de rebatidas a menos de uma Tríplice Coroa, rebatidas de 0,310 com 54 home run, 130 RBIs e 59 bases roubadas, quase garantindo o primeiro MVP para um rebatedor designado em tempo integral. E quando outubro chegou, quaisquer preocupações sobre como Ohtani poderia lidar com a pressão de sua primeira pós-temporada cessaram rapidamente.

“Nunca parece que não há momento muito grande, nem momento muito pequeno”, disse Max Muncy, terceira base dos Dodgers. “Quando ele entra na caixa, você sente que ele vai fazer algo especial. Na maioria das vezes, ele não decepciona. Ele é incrível.”

A segunda rebatida de Ohtani na pós-temporada, no início do jogo 1 da National League Division Series, abalou o Dodger Stadium. Seu 31º, no final do jogo 3 da rodada seguinte, deixou o Citi Field atordoado. O tempo entre esses dois casos – um míssil direcionador de calor sobre a cerca do centro-direito do campo em Los Angeles e um impulso imponente que navegou muito acima do poste de falta do campo direito em Nova York – proporcionou uma justaposição bizarra.

Ohtani passou grande parte do verão evitando preocupações sobre sua capacidade de produção nos momentos mais importantes do jogo. Agora estava ocorrendo o oposto. O último home run fez dele o primeiro jogador da era da expansão a compilar até 17 rebatidas em um trecho de 20 rebatidas com corredores em posição de pontuação. Nesse ponto, surpreendentemente, ele também estava sem rebatidas em 22 rebatidas na pós-temporada, sem ninguém na base.

Ohtani afirmou continuamente que a sua abordagem – concebida para causar o máximo de danos possível, independentemente da situação – não tinha vacilado. A certa altura, ele classificou isso como uma anomalia. Mesmo assim, Freeman lhe causou tristeza. E assim, na tarde seguinte, no jogo 4 da NL Championship Series, Ohtani fez um home run inicial – naturalmente, sem ninguém na base – e apontou na direção de Freeman antes de começar seu trote pelas bases.

Alguns dos jogadores dos Dodgers uivaram.

“Ele tem uma personalidade muito maior do que qualquer um de nós esperava”, disse o utilitário dos Dodgers, Enrique Hernández. “Ele gosta muito de brincar. Ele gosta de se divertir. Ele tem essa energia infantil, o que é ótimo. Acho que isso permite que ele se desconecte do fato de que há uma pressão enorme sobre seus ombros, porque é isso que vem com não apenas ser o melhor jogador do jogo, mas potencialmente, possivelmente, o melhor de todos os tempos.”

Ao longo desta semana, no espaço vago entre uma vitória decisiva e o início de uma tão aguardada World Series, clipes de Ohtani em folia povoaram continuamente as plataformas digitais. E seja sendo encharcado de champanhe por Jack Flaherty, trocando cerveja com Roberts ou castigando os outros de maneira divertida por sua sobriedade, o júbilo de Ohtani tem sido impressionante. Eles revelam um homem não apenas aproveitando o primeiro gostinho da pós-temporada, mas também se deliciando com ela.

“Vimos suas emoções crescerem ao longo do ano”, disse o apaziguador dos Dodgers, Alex Vesia. “É apenas ele se tornando cada vez mais ele mesmo e se sentindo confortável em demonstrar isso.”

Talvez seja agora – numa equipa de estrelas de alto nível, dentro da intensidade do basebol do final de Outubro, numa altura em que a MLB está a salivar com o potencial do seu maior destaque no seu palco mais grandioso – que o verdadeiro eu de Ohtani tenha emergido.

“Ele se tornou, ao longo da temporada, eu acho, quem ele é intrinsecamente”, disse Roberts. “Ele é muito isolado, muito quieto, fica sozinho, reservado. Mas acho que naturalmente ele é uma pessoa boba. em alguns momentos, acho que vimos mais disso ao longo da temporada. Acho que isso é bom para ele porque é honesto. E acho que é bom para nossos jogadores verem isso, ‘Cara, esse cara. não é apenas um robô. Ele é como uma pessoa real que tem emoções.'”