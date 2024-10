World Series 2024: Teoscar Hernandez é a estrela desconhecida dos Dodgers

Depois que Freddie Freeman puxou Kirk Gibson e antes de Yoshinobu Yamamoto completar um início decisivo na carreira, Teoscar Hernández deixou sua própria marca nesta World Series, marcando um home run de duas corridas no Jogo 2 que proporcionou as corridas vitoriosas no Los Angeles Dodgers ‘4 -2 vitória sobre o New York Yankees. Foi um momento que pode passar despercebido na história desta série, pisoteado no Jogo 2 pelo susto da lesão de Shohei Ohtani – mas tal anonimato pode ser adequado.

Hernández passou o ano todo como uma figura esquecida, mas crucial, em um time repleto de estrelas dos Dodgers, que agora está a duas vitórias do título.

Em meio a um alarde de US$ 1 bilhão liderado por Ohtani, Yamamoto e Tyler Glasnow, Hernández aceitou um contrato de um ano no valor de US$ 23,5 milhões, em grande parte porque seu mercado dificilmente se concretizou, um acréscimo que parecia quase desnecessário. Mas a escalação dos Dodgers não seria tão profunda sem o seu poder. O clube deles não seria tão unido sem a presença dele.

Hernández tomou um gole de café perto de sua casa, no bairro de Studio City, em Los Angeles, na semana passada, e refletiu sobre um ano que começou com esperança e que terminará, campeonato ou não, “melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado”. Hernández montou uma de suas melhores temporadas ofensivas – com uma linha de corte de 0,272/0,339/0,501, 33 home runs e 99 RBIs em 154 jogos – venceu o Home Run Derby e se tornou o alegre lançador de sementes de girassol , rosto com microfone no jogo de um dos times mais famosos do beisebol.

“Shohei obviamente será o MVP de toda a liga”, disse o shortstop dos Dodgers, Miguel Rojas. “Mas para mim, fora ele, Teoscar é o nosso MVP.”

Ohtani e Yamamoto foram os protagonistas da classe de agentes livres do inverno passado, preparados para acordos de nove dígitos que estabeleceriam novos precedentes. Seguindo-os na hierarquia estava um grupo incômodo de nomes conhecidos que exigiam contratos massivos, mas apresentavam uma ampla gama de preocupações, uma lista composta por Jordan Montgomery, Josh Hader, Matt Chapman e Cody Bellinger.

Hernández residia no nível logo abaixo deles – não suficientemente proeminente para comandar muito dinheiro, mas, talvez, uma aposta segura no meio da incerteza. Depois de Bellinger e Jung Hoo Lee, ele era o melhor outfielder disponível. Depois de Ohtani, ele pode ter sido o melhor rebatedor. Um acordo de três a quatro anos parecia razoável, se não provável.

“Achei que seria diferente”, disse Hernández, voltando-se para seu agente, Rafa Nieves, da MVP Sports, sentado ao lado dele. “Nós pensei que seria diferente.”

Hernández, que completou 32 anos este mês, entrou como free agency como ex-All-Star com dois Silver Slugger Awards e seis temporadas produzindo um OPS 19 pontos percentuais acima da média da liga. De 2018 a 2023, ele reduziu 0,262/0,317/0,484 com 147 home runs e 442 RBIs. Mas ele estava saindo de um ano ruim em Seattle, no qual disputou 160 jogos, o recorde de sua carreira, mas registrou seu menor OPS em toda a temporada.

Isso, além das preocupações habituais sobre o seu valor defensivo e a taxa de eliminações, frustrou o mercado de Hernández. E assim Hernandez recebeu ofertas de apenas dois anos, com o Boston Red Sox e o Los Angeles Angels emergindo como os principais pretendentes. Um terceiro ano garantido de qualquer equipe poderia ter fechado um acordo.

O fato de nenhum dos dois ter apresentado tornou os Dodgers cada vez mais tentadores.

O gerente geral dos Dodgers, Brandon Gomes, procurou Nieves desde o início da agência gratuita e foi a primeira pessoa com quem ele se encontrou nas reuniões do GM no início de novembro. Os Dodgers perseguiriam Ohtani e precisavam resolver sua rotação. Depois disso, eles queriam outro morcego. Mesmo depois de assinarem com o veterano outfielder Jason Heyward por um ano no valor de US$ 9 milhões no final de novembro, Hernández era sua preferência.

Depois de algumas semanas turbulentas em que assinaram com Ohtani, Glasnow e Yamamoto, os Dodgers voltaram com Nieves e finalmente fecharam um contrato de um ano, mas com um valor médio anual maior do que as outras ofertas de Hernández. Em vez de segurança de longo prazo, Hernández voltaria a entrar no mercado dentro de um ano. Ele apostaria em uma franquia dos Dodgers que jogaria continuamente até outubro e teria a reputação de tornar os jogadores melhores.

Principalmente, porém, ele apostaria em si mesmo.

“Não tem sido fácil na minha carreira”, disse Hernández. “Nada aconteceu. Mas eu sou o tipo de cara que revida.”

Hernández cresceu na cidade dominicana de Maimón, um jogador de campo utilitário que não chamou muita atenção quando adolescente. Os batedores determinaram que ele não era rápido o suficiente e não possuía potência suficiente. Ele era visto como a pior coisa que um adolescente projetável pode ser: um adolescente. Dos 15 aos 18 anos, ele não recebeu nada além de promessas vazias e interesse morno.

“Se eu perguntar quantas seletivas fiz para tentar conseguir um contrato, o que você acha que é?” Hernández perguntou. “Jogue fora um número.”

10?

15?

30?

“Fiz mais de cem testes”, disse Hernández.

Em 2011, depois de estrelar no complexo dominicano do Houston Astros durante quase um mês, Hernández estava farto. Ele foi para casa e decidiu desistir. Ele passou duas semanas em sua casa sem treinar antes que os Astros o tratassem novamente e finalmente fizessem uma oferta – de US$ 15 mil. Hernández aceitou.

“Desde aquele dia tenho lutado e lutado e lutado”, disse Hernández. “E ficou cada vez mais difícil e mais difícil a cada ano.”

Seis anos depois, os Astros negociaram Hernández com o Toronto Blue Jays no meio da temporada de 2017. Dois anos depois, na temporada de 26 anos, Hernández conseguiu sua primeira escalação no Dia de Abertura, apenas para lutar muito e ser expulso seis semanas depois. Sua temporada de avanço de 2020 foi encurtada pela pandemia de COVID-19. Sua temporada de 2021 foi prejudicada por seu próprio caso de COVID.

Mas em 2022, apesar de uma tensão oblíqua que lhe custou seis semanas, Hernández havia se estabelecido como um valioso rebatedor poderoso que poderia atuar como um catalisador no meio de uma escalação – o suficiente para que os Seattle Mariners, famintos por ataque, negociassem por ele em novembro.

O último ano de Hernández antes da agência gratuita o veria ancorando uma escalação ao lado de Julio Rodríguez, enquanto jogava por um time dos Mariners preparado para fazer uma corrida profunda. Mas Hernández reduziu apenas 0,248/0,312/0,475 até o final de junho. Ele esquentou nos últimos três meses, mas ainda terminou com 0,741 OPS, o menor desde que se tornou regular seis anos antes. Os Mariners perderam os playoffs por um jogo.

“Era uma equipe muito boa e talentosa”, disse Hernández. “Mas estava faltando alguma coisa. E acho que era jogar como um grupo, não individualmente.”

O primeiro jogador a entrar em contato com Hernández quando ele assinou com os Dodgers foi Ohtani, por mensagem direta no Instagram.

“Finalmente”, dizia, “vamos brincar juntos”.

Como um anjo, Ohtani acertou Hernández na mão direita com uma chumbada em 5 de abril de 2023 e pediu desculpas por isso enquanto saía do estádio. Isso gerou uma breve conversa e uma amizade surpreendente.

Hernández tem a reputação de ser otimista, simpático e tranquilo. Seu ataque aos Dodgers foi instantâneo. Ao longo do caminho, Hernández cresceu a partir do grupo que o cercava. Foi a primeira vez que esteve perto de estrelas consagradas e de uma cultura vencedora. Ele aprendeu a enfrentar os rigores de uma temporada, inspirando-se mais recentemente na forma como Freeman superou as lesões em outubro. Ele aprendeu como continuar, não importa o que se apresentasse.

“Ele disse algo no treinamento de primavera que chamou minha atenção”, disse Rojas. “Em Toronto, ele era um jogador que tentava se destacar, mas ao mesmo tempo precisava ser o líder do grupo. Não tem que ser a peça que mantém todo mundo unido e tudo mais. Ele pode focar no que faz em campo e no que faz de melhor, que é rebatida”.

A produção de Hernández permaneceu estável ao longo da temporada de 2024, desprovida dos altos e baixos que por vezes o atormentaram. Em setembro, ele estava no seu melhor, cortando 0,329/0,407/0,605 enquanto os Dodgers davam o esforço final para conquistar o título da 11ª divisão em 12 anos. Mesmo depois de Hernández ter ficado sem rebatidas em 18 rebatidas nos primeiros cinco jogos da Série do Campeonato da Liga Nacional, sua abordagem não vacilou. Ele fez sete caminhadas nesse trecho, circunstância que surpreendeu até ele. Os resultados não estavam indo do seu jeito, mas ele não o perseguiu. Ele não ficou impaciente.

No jogo 6, na noite em que os Dodgers conquistaram sua primeira flâmula em quatro anos, Hernández serviu como um catalisador inicial, acertando duas rebatidas enquanto os Dodgers marcavam seis corridas nas três primeiras entradas.

Para ele, foi um momento de crescimento.

“Sei que vou falhar, sei que vou cometer erros, mas este ano tenho essa confiança”, disse Hernández. “Sei que em algum momento estarei de volta, batendo forte na bola, acertando home runs, chegando à base, fazendo jogadas.”

Quando o Yankee Stadium sediou um confronto de alto nível entre Dodgers e Yankees durante o verão, Hernández estrelou. Ele acertou a dobradinha de duas corridas da vitória no 11º inning em 7 de junho, marcou duas vezes em uma goleada em 8 de junho, contribuiu com duas rebatidas e outro home run na única derrota em 9 de junho. apostas, diante de uma multidão hostil e contra uma equipe desesperada – despertou nele um nível particular de entusiasmo.

“Vai ser uma loucura”, disse Hernández sobre uma World Series que será transferida para o Bronx para os jogos 3, 4 e, se os Dodgers não vencerem, 5. “Mas eu gosto disso. as coisas ficam muito difíceis. E acho que é quando você vê o melhor de mim, quando está enfrentando um arremessador muito bom, um time muito bom. Há algo nesses momentos que eu adoro.

A temporada de 2024 começou arriscada. Terminará com crescimento e validação. Com uma reafirmação de sua crença de que as coisas acontecem por uma razão. Com uma visão mais clara sobre o que procurará na agência livre – segurança a longo prazo e uma oportunidade de vencer – e com a ideia de que não deveria ter de se conformar.

Apenas algumas equipes queriam Hernández na entressafra. Agora um dos melhores não sabe onde estaria sem ele.

“O que eles vão dizer agora?” Hernández disse. “Quero ver que desculpas eles vão dar agora.”