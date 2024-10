World Series 2024: Tommy Edman o que os Dodgers queriam e muito mais

LOS ANGELES – O Los Angeles Dodgers passou três anos cobiçando Tommy Edman, o que, pensando bem, faz muito sentido. Talvez nenhuma franquia dê maior ênfase à versatilidade, e talvez nenhum jogador a encapsule melhor. Edman joga uma defesa superior em duas posições premium, rebate de ambos os lados da base, possui a habilidade de mover os corredores e conduzi-los. Quando os Dodgers finalmente contrataram Edman durante o verão, eles estavam confusos sobre um papel, mas imaginaram alguém que iria ajudá-los de várias maneiras.

O que eles não previram foi o que finalmente aconteceu – que Edman acumularia 11 RBIs em uma única rodada de pós-temporada, serviria como rebatedor de limpeza em um jogo decisivo e se tornaria MVP da National League Championship Series.

“É uma trajetória maluca”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, após a vitória de domingo por 10-5 sobre o New York Mets no jogo 6. “Não posso dizer o suficiente sobre a capacidade da diretoria de adquiri-lo no prazo. fazer por nós no campo, na sede do clube – é simplesmente incrível.”

A temporada de Edman só começou em 19 de agosto, 21 dias depois que os Dodgers o adquiriram em uma troca de três times com o St. Louis Cardinals e o Chicago White Sox, que também lhes rendeu o apaziguador Michael Kopech.

Seu pulso direito demorou a cicatrizar devido à cirurgia fora de temporada, atrasando seu retorno em alguns meses. Ele finalmente estava pronto para se aventurar em uma missão de reabilitação no final de junho, mas torceu o tornozelo durante um treino. Quando os Dodgers enfrentaram St. Louis em Edman no final de julho, eles avaliaram sua temporada de 2024 com base em um relatório médico e no pequeno grupo de olheiros que foram a Springfield, Massachusetts, para vê-lo jogar em quatro jogos de reabilitação.

Foi o suficiente para finalizar uma negociação. A visão deles para ele se cristalizou três meses depois.

“Você vê como ele se encaixa em todo o diamante, o elogio ao nosso time com a velocidade, você pode perceber os instintos do beisebol”, disse o gerente geral dos Dodgers, Brandon Gomes. “E claramente, o momento não o incomoda.”

Edman, 29, teve rebatidas de 0,407 no NLCS, tornando-se o terceiro jogador com mais de 11 rebatidas e mais de 11 RBIs em uma única série pós-temporada, ao lado de Bobby Richardson na World Series de 1960 e David Ortiz na American League Championship Series de 2004 . Quando a ruptura do adutor de Miguel Rojas o impediu de entrar no elenco do NLCS, Edman passou do campo central para o interbases, criando um caminho para Enrique Hernández, notoriamente bom em outubro, continuar rebatendo. E quando a torção no tornozelo direito de Freddie Freeman o impediu de começar o jogo 6, Edman forneceu toda a produção inicial que os Dodgers precisavam, acertando uma dobradinha de duas corridas na linha do campo esquerdo no final da primeira e lançando um home run de duas corridas para campo central esquerdo na parte inferior do terceiro.

O único outro Dodger a acumular 11 RBIs em uma única série pós-temporada foi Corey Seager em 2020.

“É uma loucura, especialmente com a história da organização, ter empatado esse recorde”, disse Edman. “Uma grande parte disso é uma prova para os caras da equipe. Tivemos rebatidas muito boas ao longo da série. Toda a nossa escalação foi muito boa. Qualquer número de caras poderia ter vencido o MVP.”

Um desses candidatos discordou.

“Acho que Tommy é claramente o MVP”, disse Shohei Ohtani, falando por meio de um intérprete, após um NLCS que o viu chegar à base com segurança 17 vezes. “Ele faz coisas, não apenas nesta pós-temporada, mas durante a temporada regular, contribuindo em lugares onde isso realmente não reflete nas estatísticas. Mas acho que o tema comum para esta temporada tem sido muitas pessoas, caras diferentes, têm vem se intensificando.”

Os Cardinals se estabeleceram como uma das franquias mais proeminentes do esporte por meio de um sistema de desenvolvimento de jogadores que transformava continuamente clientes menos conceituados em contribuidores legítimos da liga principal. Edman, escolhido na sexta rodada de Stanford em 2016, estava entre os mais recentes. Ele se tornou regular em 2020, ganhou uma luva de ouro na segunda base em 2021 e acumulou 5,3 vitórias FanGraphs acima da substituição em 2022, durante o qual forneceu 0,725 OPS, acumulou 48 rebatidas extra-base, roubou 32 bases e se destacou em três up -as posições intermediárias – segunda base, shortstop e campo central.

Por mais que os Dodgers pedissem, os Cardinals dificilmente estavam abertos a negociar com Edman. Uma negociação nunca chegou perto. Isso finalmente mudou no meio de 2024, quando um excesso de jogadores posicionados e o desejo de começar a lançar fizeram dele um candidato comercial. Uma permutação inicial fez com que os Cardinals enviassem Edman para o White Sox no lugar do destro Erick Fedde. Então os Dodgers entraram em cena. Os White Sox, em modo de reconstrução enquanto navegavam por uma temporada historicamente ruim, não tinham utilidade para Edman, que estava a apenas um ano e meio de distância da agência gratuita. Em vez disso, os Dodgers enviaram-lhes um pacote de prospectos internos encabeçados por Miguel Vargas. Os Cardinals contrataram Fedde e o veterano outfielder Tommy Pham. Os Dodgers receberam Edman e Kopech, que solidificaram a nona entrada na reta final e abriram o jogo 6 do NLCS.

Disse Gomes: “Não sei onde estaríamos sem esses caras.

Edman, porém, foi um investimento. Somente na terceira semana de agosto ele estava saudável o suficiente para jogar jogos da liga principal. E foi só na segunda semana de setembro, durante uma série em casa na qual Edman marcou quatro gols contra o Chicago Cubs, que sua tacada realmente pareceu certa pela primeira vez. Os números de Edman caíram depois disso, sua linha de corte ficou em apenas 0,153/0,261/0,305 em suas últimas 69 aparições na temporada regular – mas então ele começou a deixar sua marca durante todo o mês de outubro.

Ele fez isso movendo os corredores com bunts e colocando-os com home runs. Lutando contra os esquerdistas, mas também se defendendo contra os destros. Bloqueando o campo central, mas também enfrentando o shortstop.

Agora, indo para um confronto altamente antecipado da World Series contra o New York Yankees, ele pode estar no auge na hora certa.

“Para mim, em relação a todos os outros, estou praticamente em junho agora”, disse Edman. “Joguei três meses de beisebol. Todo mundo jogou sete meses. Não quero dizer que seja uma vantagem, mas acho que com esse tempo de folga me sinto um pouco mais revigorado.”