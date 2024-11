World Series: Gerrit Cole conseguirá manter os Yankees vivos contra os Dodgers?

NOVA IORQUE – Em 20 de setembro, antes de um jogo contra o Oakland A’s, Gerrit Cole se aproximou dos armários dos arremessadores substitutos do New York Yankees. Em sua partida anterior contra o Boston, Cole havia pedido uma caminhada intencional com bases vazias até o rebatedor do Red Sox, Rafael Devers, um movimento que precipitou um colapso calamitoso. Cole durou apenas 4⅓ entradas, colocando pressão em seu bullpen – em um momento da temporada em que todos estavam gaseados. Cole ainda se sentia mal. Ele prometeu aos apaziguadores dos Yankees que eles poderiam ficar tranquilos.

“Vocês não precisam fazer nada hoje”, disse Cole.

Nas duas horas e meia seguintes, Cole organizou uma clínica de pitching. Ele jogou nove entradas, de longe sua partida mais longa da temporada de 2024, e permitiu apenas uma corrida em duas rebatidas. Mesmo depois que o jogo se estendeu para entradas extras e exigiu uma passagem de uma entrada para Luke Weaver, mais próximo, garantir a vitória, o argumento de Cole foi defendido. Apesar de ter sofrido uma lesão no cotovelo que o fez perder os primeiros dois meses e meio da temporada e reduziu um ou dois carrapatos de velocidade de sua bola rápida, a grandeza ainda espreita dentro do ás dos Yankees.

Ele deve convocá-lo novamente na quarta-feira. Os Yankees salvaram sua temporada com uma derrota por 11-4 sobre o Los Angeles Dodgers no jogo 4 da World Series na noite de terça-feira, e Cole assumirá o controle no Yankee Stadium no jogo 5 com o mesmo fardo, tentando devolver a série. para Los Angeles.

Cole entende os jogos de vencer ou voltar para casa, tendo sido titular em seis na pós-temporada. E ele conhece a pressão, não apenas por lançar em Nova York, mas por cinco anos com o maior contrato já concedido a um arremessador de US$ 324 milhões. E ele quer ser visto mais como o cara que transformou os jogos mais importantes de sua vida em seu playground do que aquele que levantou quatro dedos antes de Devers assumir a responsabilidade. Ele quer ser o cara que disse aos substitutos para relaxarem e cumpriu sua parte no trato.

“Foi uma sensação diferente”, disse Weaver. “Foi tipo, OK, Gerrit, você quer fazer isso, não ficaremos bravos com isso.

“Quando você tem um cachorro top como esse e ele expressa isso, é assim que me sinto [Game 5]. Você sente que eles se destacam em grandes momentos. Ele tem um lado diferente e quando ele entrar nesse modo assassino como fez, será uma tarefa muito difícil.”

Este jogo – a temporada em jogo, vencer ou ficar em casa – é exatamente o tipo de jogo que os Yankees o contrataram para lançar. É o tipo de jogo que os Dodgers queriam que ele lançasse também, quando o recrutaram durante sua agência gratuita antes da temporada de 2020 e antes de ele finalmente escolher Nova York em vez do time de sua cidade natal. Com o Houston Astros em 2019, Cole lançou uma joia de oito entradas, duas rebatidas e 10 rebatidas em uma vitória em que o vencedor leva tudo na série da divisão. Em 2022, ele ajudou os Yankees a tirar o Cleveland da pós-temporada com outra vitória na série da divisão.

Mas nos outros quatro jogos obrigatórios de Cole, seu time perdeu – duas vezes com o Yankees (2020 e 2021), duas vezes com o Pittsburgh (2013, 2015). Ainda assim, seus companheiros de equipe de Nova York têm fé que ele cumprirá as melhores posições.

Da World Series a Cooperstown? Quantos futuros membros do Hall da Fama estão na World Series de 2024 – e será o maior de todos os tempos?

“Ele é o melhor arremessador do beisebol, sem dúvida”, disse Nestor Cortes, canhoto do Yankees. “Ele faz isso há muitos anos e só ficou melhor. Todos nós sabemos que ele tem talento, mas ele estuda cada rebatida, estuda cada cara que vai enfrentar. lá fora, tentando competir e lançar golpes. Ele está lá fora, sabendo qual a porcentagem que essa bola rápida de 2-1 tem para ter sucesso.”

Com o técnico dos Yankees, Aaron Boone, apoiando-se fortemente em seu bullpen durante os primeiros quatro jogos, o imperativo para Cole lançar bem – e se aprofundar no jogo – é ainda mais urgente.

Cole lançou menos de 90 arremessos em cada uma de suas quatro partidas anteriores nesta pós-temporada. Se ele conseguirá igualar ou repetir suas seis excelentes entradas de bola de uma corrida no Jogo 1 – contra uma escalação dos Dodgers que atravessa arremessadores – dependerá de sua eficiência. Depois de meses de dúvidas sobre a viabilidade de seu cotovelo, Cole está tão confiante quanto nesta temporada, atingindo 99 mph com sua bola rápida no Jogo 1.

“Agora sinto que estou em boa forma”, disse Cole. “Eu tenho uma reserva enquanto estou lançando. Então, se eu precisar mergulhar no tanque, posso ir buscá-lo e depois buscá-lo novamente. Não é uma coisa única. E então a familiaridade com ambos eu mesmo e meu lançamento, como estou me movendo, quão bem estou concentrando a bola nas áreas da zona de rebatida que quero atingir – estou … errando o leste e o oeste muito raramente. definido.”

O jogo 5 marcará apenas a sexta vez que Cole joga com quatro dias entre as partidas este ano. Dois deles aconteceram na pós-temporada: um desempenho bravura de sete entradas e uma corrida no argumento decisivo da série da divisão contra Kansas City e um trabalho árduo de 4⅓ entradas contra o Cleveland cinco dias depois.

Mesmo que Cole entregue outra joia, os números estão contra os Yankees agora. Nunca um time enfrentou uma desvantagem de 3 a 0 na World Series e sequer forçou um sexto jogo, muito menos voltou para ganhar um ringue. Se vencerem o jogo 5, terão que vencer dois em Los Angeles – com um bullpen taxado, uma estrela em Aaron Judge, que lutou durante todo o mês de outubro, e uma escalação irresponsável nos três primeiros jogos, quando os Dodgers não estavam jogando. seus braços traseiros.

Para aumentar o grau de dificuldade está o fato de que Los Angeles irá contra-atacar com um de seus titulares de front-end. Assim como Cole, o destro dos Dodgers, Jack Flaherty, é natural do sul da Califórnia, ex-escolhido no primeiro turno – e quase jogou pelo time ao qual se oporá. Os Yankees tentaram adquirir Flaherty de Detroit antes do prazo final de negociação. O acordo desmoronou quando Nova York, cauteloso com suas costas, solicitou um retorno diferente aos Tigres. Os Dodgers atacaram, perfeitamente satisfeitos em adicionar Flaherty à sua rotação, e ele tem sido brilhante na reta final, jogando arremesso por arremesso com Cole no Jogo 1.

Agora eles se enfrentam novamente – uma chance de levar seu time a um campeonato em jogo para Flaherty, a sobrevivência na mente de Cole. Além disso, o início pode ser um fator para Cole optar por não pagar os quatro anos restantes e US$ 144 milhões em seu contrato, uma mudança que pode ser anulada se os Yankees adicionarem um ano e US$ 36 milhões ao acordo.

Cole não prometerá ao bullpen um dia de descanso desta vez, não com o último jogo completo da pós-temporada acontecendo há sete anos. Os Yankees não precisam disso. Eles querem simplesmente cumprir a expectativa postada em um videoboard em seu vestiário após o jogo 4. A sede do clube, disse, abre às 14h de quarta-feira. E abaixo disso, em letras maiúsculas, havia menos uma esperança do que um mandato:

GANHE AMANHÃ VOE QUINTA-FEIRA