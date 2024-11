World Series: os fãs dos Yankees torcem, não zombam, mas por quanto tempo?

No pior momento possível da temporada – bem no final – o New York Yankees de 2024 sofreu uma queda feia, com erro após erro após erro no jogo 5 da World Series.

Gerrit Cole arremessou de forma brilhante, Aaron Judge reprimiu momentaneamente seu pesadelo pós-temporada com um home run de duas corridas e os Yankees conquistaram uma vantagem de 5 a 0 na noite de quarta-feira sobre o Los Angeles Dodgers, parecendo que se tornariam o primeiro time da World Series. história para levar uma desvantagem de 3-0 para o jogo 6.

Mas o velho ditado é que você não pode dar uma saída extra a uma grande escalação adversária e, no quinto inning deste jogo, os Yankees deram três aos Dodgers. E, no entanto, surpreendentemente, os torcedores do Yankee Stadium nunca se voltaram contra eles da mesma forma que fizeram contra grandes jogadores e times no passado.

Judge errou um liner, o primeiro de uma série de erros, e os torcedores dos Yankees não apenas não o vaiaram, mas também começaram a gritar MVP, como se para tranquilizá-lo. Anthony Volpe lançou um grounder e arremessou para a terceira base em uma tentativa de saída forçada, em vez disso quicou a bola para carregar as bases, e a reação foi o som de decepção coletiva, não de raiva – não em relação a um jogador cujo nome eles cantaram perto do final do jogo 4, depois que Volpe fez um grand slam.

Depois que Cole minou sua própria joia de arremesso ao se esquecer de cobrir a primeira base, ainda assim não houve vaias dos fãs que imitaram o famoso dono dos Yankees, George Steinbrenner, ao longo dos anos, atacando verbalmente o mau desempenho de todos, de Reggie Jackson a Derek Jeter a Mariano Rivera.

Foi como se os torcedores dos Yankees decidissem dar ao seu time o benefício da dúvida nesta World Series, talvez pela primeira vez. Eles reconheceram que Judge estava tentando desesperadamente, talvez em seu detrimento, e que Volpe vive para vencer, e que o esforço de Cole estava acima e além.

Depois do jogo, Judge colocou os erros em seus ombros muito mais do que os torcedores.

“Você dá a um time como os Dodgers três eliminações extras, eles vão capitalizar isso”, disse ele. “Mas isso volta para mim. Eu tenho que fazer a jogada e provavelmente as outras duas não acontecem.”

Em vez disso, o Yankee Stadium ofereceu empatia, não crítica. Cada vez que Judge chegava à base, a multidão se levantava, aparentemente em um esforço para aumentar sua confiança. Mesmo quando os Yankees abriram mão da vantagem de cinco corridas, avançaram novamente e depois desistiram de duas corridas na oitava para dar aos Dodgers uma vantagem que eles não abririam mão, o estádio estava com eles.

Este time dos Yankees ficou aquém do padrão Steinbrenner – se você não vencer a World Series, você fede – e ainda assim, enquanto os Dodgers comemoravam, o Yankee Stadium era um lugar mais triste do que enfurecido, ecoando a tristeza do técnico Aaron Boone.

“Estou com o coração partido”, disse ele, lutando contra suas emoções. “Estou com o coração partido por esses caras. Esse final é cruel.”

Derrotados por um time repleto de futuros membros do Hall da Fama – Freddie Freeman, Mookie Betts, Shohei Ohtani, Clayton Kershaw e talvez outros – os torcedores dos Yankees pareciam totalmente circunspectos.

Mas isso pode terminar quinta-feira.

Porque no dia seguinte ao término da World Series começa o negócio da entressafra, naquele que será lembrado como o inverno de Juan Soto. E as expectativas dos torcedores dos Yankees – que é conseguir quase todos os grandes jogadores, apesar do custo – serão mais altas do que nunca.

Se os Yankees tivessem vencido a World Series, o proprietário Hal Steinbrenner teria alguma cobertura para abordar as negociações de Soto com certa moderação. A aposta cara do gerente geral Brian Cashman para adquirir Soto por uma temporada antes de ele chegar à agência gratuita teria valido a pena. Mas agora que Soto demonstrou sua grandeza, novamente – “Acho que ele é o melhor rebatedor do beisebol”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, durante a série – e os Yankees não venceram a World Series, muitos fãs dos Yankees venceram ‘ Ele não ficará satisfeito a menos que a equipe assine um contrato que mantenha Soto e Judge na escalação em um futuro próximo.

“Acho que todos nesta sala o querem de volta”, disse Judge após o jogo 5. “Você pode olhar as estatísticas e o que ele fez em campo. torná-lo um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do jogo.”

Os torcedores dos Yankees estão acostumados a ter o melhor. Mas, além disso, a indignação aumentará se a oferta de Steinbrenner for superada por Soto por um dos principais rivais dos talentos de Soto: o proprietário do Mets, Steve Cohen. Os torcedores dos Yankees não estão acostumados a perder para o Mets, principalmente na busca por grandes jogadores.

É claro que a decisão de comprometer US$ 500 milhões ou mais com qualquer jogador é incrivelmente complicada, o que os Yankees sabem em primeira mão. Há dois anos, eles pagaram a Judge, seu futuro membro do Hall da Fama local, US$ 360 milhões, melhorando a contragosto sua oferta de uma proposta de primavera de US$ 213,5 milhões. A história de Cashman tem sido contra gastos massivos, na crença de que o time poderia ser melhor atendido alocando dinheiro para uma série de necessidades, em vez de apenas para um jogador.

E há mais em jogo do que o futuro de Soto. Cole tem uma opção de não participação em seu contrato pelos últimos quatro anos e US$ 144 milhões restantes em seu contrato; os Yankees podem anulá-lo dando-lhe um ano extra de US$ 36 milhões. A situação de Cole, no entanto, pode ter sido complicada pelo problema no cotovelo na primavera. Cole e os Yankees saberão a verdadeira condição de seu cotovelo, seja lá o que for, e quanto risco de lesões futuras ele corre – e isso pode impactar muito a conversa dos Yankees com Cole.

Há outras questões menos dispendiosas: Gleyber Torres está prestes a se tornar um agente livre, assim como Clay Holmes, que foi o mais próximo do time durante a maior parte deste ano, e o defensor esquerdo Alex Verdugo. Os Yankees demonstraram disposição em negociar Nestor Cortes durante a temporada e agora precisam decidir como lidar com seu futuro, um ano afastado de sua agência livre. DJ LeMahieu se machucou novamente e perdeu seu emprego como regular, e ele completará 36 anos no início da próxima temporada – enquanto estiver sob contrato por mais dois anos e US$ 30 milhões.

Os Yankees também têm um ano de opção no contrato de Boone, que tem sido alvo de muitas críticas dos torcedores ao longo de seus sete anos de mandato. Steinbrenner e Cashman poderiam apostar na decisão sobre um acordo de longo prazo escolhendo sua opção para 2025, mas também poderiam decidir sobre outro acordo plurianual. Cashman e Steinbrenner deixaram claro que gostam e respeitam Boone. Mas com o término de seu contrato, Boone também pode decidir ir embora após sete temporadas. Questionado sobre seu futuro após o jogo 5, Boone foi curto em sua resposta: “Veremos. Não sei.”

Os Yankees terminaram a temporada de 2024 com o melhor aproveitamento da Liga Americana e venceram duas rodadas nos playoffs. Mas eles abandonaram jogos da World Series que provavelmente poderiam e deveriam ter vencido, nos Jogos 1 e 5, deixando todos se perguntando o que poderia ter acontecido.

Quarta-feira à noite, o Yankee Stadium decidiu comemorar seu time em vez de culpá-lo. Mas neste inverno, se o time falhar novamente, os torcedores poderão voltar à forma – e decidir que nada além de um título é bom o suficiente.