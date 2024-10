WR CJ Wiley de quatro estrelas deixa o estado da Flórida

O wide receiver de quatro estrelas CJ Wiley deixou o estado da Flórida na tarde de domingo, marcando o último golpe para a turma de 2025 dos Seminoles em meio ao início do programa de 1 a 7 neste outono.

Wiley, nº 187 na ESPN 300 de 2025, é o quinto candidato da ESPN 300 a retirar sua promessa do estado da Flórida desde o início da temporada regular. Sua saída ocorre menos de 24 horas depois que a desastrosa campanha dos Seminoles em 2024 continuou na semana 9, com uma derrota por 36-14 para Miami no sábado, que viu o estado da Flórida registrar apenas 248 jardas de ataque total.

Wiley é o 23º wide receiver classificado da ESPN em 2025 e era o terceiro candidato na nova classe dos Seminoles antes de seu cancelamento. O receptor de passes de 1,80 metro e 90 quilos marcou uma grande adição para o estado da Flórida quando Wiley se comprometeu com o programa sobre LSU e Geórgia em 24 de janeiro, depois de conseguir 68 passes para 1.473 jardas e 14 touchdowns em sua temporada júnior no outono passado . No entanto, o compromisso de Wiley durou quatro meses, e ele agora reabre seu recrutamento como um dos maiores wide receivers não comprometidos do país, pouco mais de um mês após o início do período de assinatura antecipada, em 4 de dezembro.

A anulação de compromisso de Wiley dá continuidade à série de saídas de destaque da turma de 2025 do estado da Flórida neste outono. O êxodo começou em setembro, quando os defensores quatro estrelas Javion Hilson (nº 76 na ESPN 300)) e Myron Charles (nº 178) retiraram suas promessas. As primeiras semanas de outubro viram os apanhadores de passes de quatro estrelas Malik Clark (nº 176 na ESPN 300) e Daylan McCutcheon (nº 145) deixarem a classe de 2025 dos Seminoles e, com a anulação de Wiley, o estado da Flórida agora perdeu promessas de três dos ESPN’s os 25 principais prospectos de wide receiver no ciclo atual no espaço de apenas 26 dias.

Charles e McCutcheon mudaram imediatamente para o Texas após suas respectivas anulações. Clark é agora o segundo membro classificado da turma de 2025 da Carolina do Sul.

A nova turma do estado da Flórida caiu para a 37ª posição no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo de 2025 no início desta semana. Aproximadamente seis semanas após o início do período de assinatura inicial, os Seminoles agora detêm apenas cinco compromissos de prospectos da ESPN 300, encabeçados pelo ataque ofensivo cinco estrelas Solomon Thomas (nº 13 na ESPN 300).

O estado da Flórida entra na semana 10 com 1 a 6 no jogo ACC e recebe a Carolina do Norte no sábado às 15h30 horário do leste dos EUA na rede ACC.