WR Odell Beckham Jr. pronto para o primeiro treino com Dolphins

MIAMI – O wide receiver dos Dolphins, Odell Beckham Jr., treinará com o time esta semana, disse o técnico Mike McDaniel na terça-feira, pela primeira vez desde que assinou com o time em maio.

Depois de começar a temporada regular na lista de incapazes físicos devido a uma lesão não revelada, Beckham terá que ser adicionado ao elenco ativo do time dentro de 21 dias ou será revertido para a lista de inativos pelo restante da temporada.

Beckham assinou um contrato de um ano no valor de US$ 3 milhões com incentivos no valor de até US$ 8,25 milhões nesta entressafra, mas não praticou enquanto se recupera de uma lesão. Ele pode retornar assim que o jogo do Miami esta semana contra o New England Patriots, mas essa decisão só será tomada no final desta semana. Seu retorno potencial ocorre no momento em que o ataque do 26º colocado dos Dolphins tem lutado para mover a bola com eficiência e marcar e é o ataque com pior pontuação da liga em quatro semanas, com 11,3 pontos por jogo.

Uma razão por trás dos problemas ofensivos do Miami é sua situação fluida como zagueiro. Tyler Huntley fará sua segunda partida consecutiva esta semana no lugar dos lesionados Skylar Thompson e Tua Tagovailoa – que perderão pelo menos mais dois jogos enquanto estiverem na reserva por lesão.

Huntley completou 14 de 22 passes para 96 ​​jardas durante a derrota de segunda-feira por 31-12 para o Tennessee Titans, e marcou o único touchdown da equipe na noite em uma corrida de 1 jarda.

McDaniel disse que, apesar do resultado ruim, houve aspectos da derrota de segunda-feira que inspiraram confiança no futuro.

“Estamos planejando ir com Tyler e acho que, depois de revisar a fita, há motivos para os caras ficarem entusiasmados com isso”, disse McDaniel. “Porque embora o resultado não tenha sido o que queríamos ofensivamente, havia algumas coisas nas quais continuaremos trabalhando.”

Os Dolphins provavelmente ficarão sem o pass rusher Jaelan Phillips esta semana, depois que ele deixou o jogo de segunda-feira com uma lesão no joelho e não voltou. McDaniel disse que ainda não está claro se a lesão de Phillips o manterá afastado por várias semanas.

Sem Phillips, Miami provavelmente contará com o veterano Emmanuel Ogbah e o novato Chop Robinson para reforçar seu passe rápido.