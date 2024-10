Wrexham 4-1 Northampton (5 de outubro de 2024) Análise do jogo

James McClean desempenhou um papel fundamental para o Wrexham na vitória sobre o Northampton.

O Wrexham manteve seu impressionante início de vida na terceira divisão do futebol inglês com uma vitória abrangente por 4 a 1 sobre o Northampton Town, no sábado.

Essa vitória deixa o Wrexham, que é co-propriedade dos atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, em segundo lugar na tabela da League One após 10 jogos e a caminho de lutar pela promoção automática ao campeonato.

James McClean cabeceou para o Wrexham na frente aos oito minutos, mas a vantagem durou pouco, com Cameron McGeehan empatando para os visitantes aos 27 minutos.

No entanto, a partir daí o trânsito foi de mão única, com McClean preparando Jack Marriott para restaurar a vantagem do Wrexham antes do intervalo com seu quinto gol na temporada.

O cabeceamento de Elliot Lee fez o 3-1 aos 56 minutos, antes de McClean fechar a vitória com o seu segundo golo no jogo aos 67 minutos.

“Qualquer vitória é agradável, mas acho que a maneira como foi alcançada foi muito gratificante para todos nós”, disse o assistente técnico do Wrexham, Steve Parkin, após a partida.

“Limitamos uma boa equipa, o Northampton, e vencer por 4-1 é muito agradável. O principal para nós é tentar produzir essa qualidade no terço final, e eles fizeram-no muito bem hoje”.

O Wrexham é o único time da divisão que venceu todos os cinco jogos em casa nesta temporada. Eles estão em segundo lugar na classificação, com seis vitórias nesta temporada, dois pontos atrás do líder da liga, Birmingham City, que disputou uma partida a menos.