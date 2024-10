WSL: Arsenal detido pelo Everton enquanto a luta por pontuação continua

O Arsenal empatou sem gols contra o humilde Everton, no Emirates Stadium, no domingo.

As nuvens cinzentas sobre o norte de Londres reflectiam o estado de espírito no final do jogo, com o Arsenal a mostrar novamente a sua ineficiência ofensiva contra equipas que montavam com um bloco baixo.

O resultado dá ao Everton o primeiro ponto da temporada e Brian Sorensen vai se animar com o notável desafio de sua equipe diante da pressão implacável dos anfitriões, que acertaram 15 chutes e tiveram quase 70% da posse de bola. Foi a primeira vez que evitaram a derrota no Arsenal desde 2009, um feito ainda mais impressionante considerando as duas lesões do ligamento cruzado anterior que sofreram nesta temporada.

Os únicos pontos positivos para o Arsenal em um dia decepcionante foram os retornos de Leah Williamson e Steph Catley, que fizeram suas primeiras partidas na temporada.

A internacional norte-americana Emily Fox quase deu ao Arsenal o início dos sonhos quando sua tentativa de cruzamento da direita pegou a goleira do Everton, Courtney Brosnan, e roçou a trave.

A construção do jogo do Arsenal foi tranquila, com Kim Little em particular, reciclando habilmente a posse de bola e iniciando movimentos. Mas apesar de todo o domínio da bola, os anfitriões lutaram pela incisão no terço final.

Everton empatou sem gols com o Arsenal na WSL no domingo. Foto de Arsenal FC/Getty Images

Desde a temporada passada, a equipa do norte de Londres tem sido dominada pela incapacidade de desmembrar equipas que ficam felizes em ficar no seu meio-campo. É uma tendência que os torcedores do Arsenal conhecem e seus gemidos se tornam cada vez mais audíveis a cada movimento que falha. Uma rara incursão no meio-campo do Arsenal quase fez com que o Everton quase assumisse a liderança, quando um cruzamento desviado de Veatriki Sarri surpreendeu momentaneamente Daphne van Domselaar, que se reajustou rapidamente para desviar para a trave.

O segundo tempo seguiu o roteiro do primeiro, com o desespero do Arsenal crescendo em conjunto com a resiliência do Everton. Frida Maanum, a melhor marcadora do Arsenal esta temporada, parecia a fonte mais provável de golo e teve um remate defendido logo após o recomeço. Eidevall reconfigurou as coisas na marca da hora com uma mudança tripla que viu Caitlin Foord, Stina Blackstenius e o retorno de Williamson.

O Arsenal esteve efectivamente acampado no meio-campo dos visitantes durante a última meia hora, mas as oportunidades claras continuaram a ser escassas. Foord e Blackstenius estiveram perto de garantir a vitória tardia, mas Everton segurou um resultado fenomenal no norte de Londres.