WSL: Man City venceu o Liverpool no final, Man United derrotou Spurs

Khadija Shaw, do Manchester City, marcou dois gols no segundo tempo, quando seu time se recuperou de uma desvantagem para vencer o Liverpool por 2 a 1 em Anfield, no domingo, para recuperar o primeiro lugar na Superliga Feminina (WSL) do Chelsea, que havia chegado à liderança ao derrotar o Arsenal por 2 -1 no sábado.

Depois que o jogo do Chelsea em casa contra o Manchester United na semana passada foi adiado, os Blues venceram os Gunners no Emirates Stadium para somar nove pontos perfeitos em três jogos, mas a vitória de Shaw nos acréscimos viu o City de volta ao topo com 10 pontos em quatro. jogos.

A equipe de Gareth Taylor teve que trabalhar duro para a vitória, já que o Liverpool resistiu a uma enorme pressão inicial e depois assumiu a liderança aos 41 minutos, quando um chute brilhante de Olivia Smith, de fora da área, acertou no canto da rede.

A atacante do Liverpool, Sophie Román Haug, teve seu pedido de pênalti negado pouco antes da hora de jogo e momentos depois o City empatou quando Shaw cabeceou após cruzamento de Lauren Hemp.

Demorou até os acréscimos, mas eventualmente a defesa do Liverpool cedeu, quando Shaw segurou um zagueiro e marcou o gol da vitória para mandar o City de volta ao topo.

Khadija Shaw marcou os dois gols do Manchester City na partida da WSL contra o Liverpool. Foto de Lewis Storey/Getty Images

Anteriormente, a contratada do verão, Elisabeth Terland, marcou seus primeiros dois gols pelo Manchester United na vitória por 3 a 0 sobre o visitante Tottenham Hotspur, enquanto o Brighton continuou seu excelente início de temporada com uma vitória por 1 a 0 sobre o promovido Crystal Palace.

Essas vitórias deixaram United e Brighton empatados com nove pontos com o segundo colocado Chelsea e acima de Liverpool e Arsenal em quinto e sexto com cinco, Spurs com quatro e Palace com três.

O Everton continua em último lugar com dois pontos depois de um empate de 1 x 1 com o visitante West Ham United, que está uma posição acima deles no saldo de gols, enquanto Aston Villa e Leicester City empataram em 0 x 0, deixando os dois times com dois pontos.