Xerife de Kentucky parece atirar em juiz morto no tribunal em vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo





O tiro fatal de um juiz de Kentucky por um xerife foi aparentemente capturado em um vídeo de segurança – e os momentos que antecederam o suposto assassinato a sangue frio foram reproduzidos em tribunal aberto esta semana.

Justiça Kevin Mullins estava sentado à sua mesa dentro de seus aposentos no Tribunal do Condado de Letcher em Whitesburg, KY, em 19 de setembro, quando o xerife Shawn “Mickey” Stines entra e parece sacar uma arma e atirar nele várias vezes, matando o juiz.

Stines rendeu-se às autoridades e foi acusado do assassinato de Mullins. Os investigadores descobriram um possível motivo, revelando que Stines supostamente encontrou o número de telefone de sua filha no telefone de Mullins e ligou para ele – e um detetive confirmou mais tarde que a filha do xerife havia recebido uma ligação do telefone do juiz antes do incidente.

Uma câmera de segurança registrou a morte do juiz a tiros, e o clipe foi reproduzido durante uma audiência preliminar no tribunal.

Confira… Mullins está sentado em sua cadeira com as mãos para cima, aparentemente tentando falar com bom senso para Stines, que está parado a poucos metros de distância, segurando uma pistola ao seu lado.

De repente, Stines parece apontar a arma para Mullins, que se afasta com medo. Momentos depois, Stines supostamente enche Mullins de balas, circulando a mesa e atirando várias vezes contra o juiz caído no chão… no vídeo completo mostrado no tribunal.

Considerando as evidências do vídeo, Stines certamente terá uma batalha difícil para convencer um júri de que é inocente… mas ele se declarou inocente de qualquer maneira.