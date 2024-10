Yankees adicionam Anthony Rizzo e Marcus Stroman à escalação do ALCS

NOVA YORK – O jogador de primeira base Anthony Rizzo está de volta ao elenco do New York Yankees para o AL Championship Series contra o Cleveland, pouco mais de duas semanas depois de fraturar um par de dedos ao ser atingido por um arremesso.

O destro Marcus Stroman também foi contratado na segunda-feira pelos Yankees, que descartou o primeiro base Ben Rice e o veloz outfielder Duke Ellis.

Cleveland adicionou o destro Pedro Avila, dando aos Guardians 13 arremessadores, e dispensou o outfielder Angel Martinez.

Rizzo fraturou o quarto e o quinto dedos da mão direita ao ser atingido por um arremesso de Ryan Borucki, do Pittsburgh, em 28 de setembro.

Três vezes All-Star e campeão da World Series de 2016 com o Chicago Cubs, o jogador de 35 anos atingiu 0,228 com oito home runs e 35 RBI em 92 jogos durante uma temporada repleta de lesões. Rizzo perdeu 62 jogos com uma fratura no antebraço direito depois de colidir com o apaziguador do Boston, Brennan Bernardino, em 16 de junho. Ele acertou 0,380 (8 em 21) depois de retornar da lista de lesionados em 1º de setembro.

Stroman teve um recorde de 10-9 com um ERA de 4,31 em sua primeira temporada com os Yankees, fazendo 29 partidas e uma aparição como substituto. O jogador de 33 anos caiu para 0-3 com um ERA de 8,80 em quatro partidas em setembro.

Ellis teve uma aparição emocionante na Division Series contra Kansas City e Rice não entrou em nenhum jogo.

Avila, 27, teve um ERA de 3,25 em 74 2/3 entradas em 50 jogos de alívio para Cleveland, eliminando 73 e caminhando 30.

Em sua única aparição na Division Series, Martínez foi eliminado como rebatedor no jogo 3.