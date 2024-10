Yankees’ Cortes – ‘Não foi possível realizar o trabalho’ no jogo 1 da World Series

LOS ANGELES – Os apaziguadores dos Yankees, Nestor Cortes e Tim Hill, esperaram pelo sinal de seu técnico no bullpen visitante do Dodger Stadium, localizado na linha direita do campo, na 10ª entrada na noite de sexta-feira.

Os dois canhotos foram instruídos a se aquecerem ao mesmo tempo. Shohei Ohtani, o melhor rebatedor canhoto do esporte, estava se aproximando. Um deles o enfrentaria e o desafio que se seguiu para tentar registrar as duas eliminações finais para manter a vantagem de uma corrida do Nova York sobre o Los Angeles Dodgers no Jogo 1 da World Series. Ambos estavam prontos. Eles simplesmente não sabiam qual técnico Aaron Boone escolheria.

Finalmente, Boone gesticulou para Cortes enquanto ele caminhava até o monte para pegar a bola de Jake Cousins. Cortes, afastado devido a uma distensão nos flexores desde o final da temporada regular, não jogava há 37 dias. De repente, ele foi jogado no fogo mais quente.

Ele precisou de um arremesso para retirar Ohtani, tirando os Yankees da vitória. Freddie Freeman lançou seu próximo arremesso no pavilhão do campo direito para um grand slam que deu aos Dodgers uma vitória por 6-3.

“Gostei do confronto”, disse Boone quando questionado por que escolheu Cortes. “A realidade é que ele tem jogado a bola muito bem nas últimas semanas enquanto se prepara para isso.”

Boone acrescentou que prefere Cortes a Hill, um especialista em groundball, porque é improvável que Ohtani, um corredor rápido, faça uma jogada dupla. Cortes rapidamente eliminou Ohtani, o suposto MVP da NL, graças à recepção acrobática de Alex Verdugo, que bateu em uma mureta e na multidão na linha do campo esquerdo. Mas, via de regra, como Verdugo caiu em uma área fora de jogo, os corredores avançaram para a segunda e terceira bases, deixando a primeira base aberta.

Boone então optou por caminhar intencionalmente com Mookie Betts, um ex-MVP, para carregar as bases e criar um confronto canhoto contra canhoto mais favorável contra Freeman, outro ex-MVP.

“Sim e não”, disse Betts quando questionado se ficou surpreso por ter sido levado intencionalmente. “Quero dizer, faz sentido. Eu estava pronto para ir de qualquer maneira, mas definitivamente entendo.”

Freeman acertou 1 a 3 com uma dobradinha contra Cortes – tudo em uma partida em 8 de junho nesta temporada – antes de entrar na área do batedor. Caçando a bola rápida, ele acertou uma bola rápida de 92 mph e atacou.

“Eu olhei assim que entrei”, disse Cortes. “Cheguei ao interior da parte da placa, mas não alto o suficiente.”

Os dois arremessos de Cortes foram os primeiros desde que ele lançou seis entradas sem gols em 18 de setembro. Uma semana depois, ele foi eliminado desde o início e colocado na lista de lesionados. Ele ficou afastado por 10 dias e tomou uma injeção de PRP, sem saber se lançaria novamente em 2024. Seria necessária uma longa sequência de pós-temporada dos Yankees para ter uma chance.

Os Yankees fizeram sua parte, ganhando a flâmula da Liga Americana, e Cortes, depois de lançar uma sessão de bullpen ao vivo de 28 arremessos na terça-feira no Yankee Stadium sem soluços, foi colocado no elenco da World Series como um apaziguador. Ele entendeu que estava assumindo um risco ao se esforçar. As distensões dos flexores geralmente levam a lesões graves no cotovelo. Agente livre a partir do próximo ano, Cortes poderia potencialmente custar-se milhões de dólares se sofresse um revés significativo.

“Eu disse a eles desde o início que não quero estar neste elenco porque é a World Series”, disse Cortes antes do jogo. “Quero poder contribuir e ter certeza de que, quando estiver lá, estou dando o meu melhor e perto de 100 por cento possível.”

Cortes disse que “se sentiu melhor do que o esperado” durante o aquecimento no bullpen. Sua velocidade de bola rápida, de 88 a 90 mph em suas sessões de bullpen ao vivo, saltou alguns tiques no radar. A adrenalina percorreu-o. Ele havia trabalhado para aquele momento. Ele esperou por isso durante semanas, até o sinal de seu empresário na noite de sexta-feira, e tudo terminou em uma decepção impressionante.

“É uma merda”, disse Cortes. “Não consegui ajudar os caras. Sei que todo mundo está focado em Ohtani, Ohtani, Ohtani. Nós o tiramos, mas Freeman também é um rebatedor muito bom. Eu simplesmente não consegui terminar o trabalho hoje.”